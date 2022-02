OM : « Sampaoli demande parfois trop à ses joueurs pour servir son système ! »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille, notre journaliste Mourad Aerts évoque avec notre invité le rappeur marseillais Kemmler l’ascenseur émotionnel provoqué par les matches de Jorge Sampaoli.

L’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli nous fait passer par toutes les émotions. Arrivé il y a moins d’un an sur le banc phocéen, la patte du technicien argentin se fait surtout ressentir depuis le début de cette saison. Auteur de matches renversants, Jorge Sampaoli provoque un réel ascenseur émotionnel chez les supporters de l’OM.

Encensé lors des belles victoires, le technicien olympien se fait également fustiger lorsque les Marseillais s’inclinent. Certains lui reprochent parfois les compositions qu’il aligne sur le terrain et la mauvaise utilisation de certains joueurs. D’un côté comme de l’autre, Jorge Sampaoli est à l’origine de vives émotions.

Certains matches sont pour Sampaoli, j’espère qu’il en est conscient – Kemmler

De son côté, lors du dernier Débat Foot Marseille notre invité le rappeur marseillais Kemmler n’est pas toujours d’accord avec les choix de Jorge Sampaoli même s’il apprécie ce qu’il fait depuis son arrivée sur le banc de l’OM.

« C’est un entraîneur clivant parce qu’on sait très bien ses réactions, on sait très bien le côté argentin, fou… Il faut savoir doser, c’est comme tout. Ce que je dis c’est que tactiquement il a réussi de grandes choses. C’est l’un des seuls entraîneurs en France à proposer une vraie animation, un vrai schéma de jeu, des vraies idées de football. Mais des fois il se perd dans ce petit égo. Il a fait des grosses erreurs, certains matches sont pour lui et j’espère qu’il en est conscient. Hier, le match est pour lui, ça a été le cas quelques fois. Parfois, je ne suis vraiment pas d’accord où ce sont les joueurs qui ne font pas les choses. Typiquement le match face à Lille pour moi, c’est un match que tu dois gagner quoi qu’il en soit. Ce sont les joueurs que j’ai trouvé trop dans l’attente, on va à droite on va à gauche. Il ne leur demande pas forcément de faire que des passes latérales, c’est impossible. Je pense que ce qu’il leur demande, c’est de parfois tenter une frappe. Le match de Montpellier il est réussi, malheureusement on prend ce but sur un long ballon un petit peu comme le but de Lyon. Je ne suis pas du tout contre Sampaoli, j’estime que c’est un bon entraîneur de football. Pour moi, là où il doit progresser, c’est qu’il doit ranger son égo et faire passer la qualité des joueurs. La différence entre Galtier hier soir et Sampaoli, c’est que Sampaoli demande parfois trop à ses joueurs pour servir son système. De son côté, Galtier met ses joueurs dans des conditions optimales pour qu’ils réussissent. Sampaoli, lui, veut que les joueurs s’adaptent à son système et s’ils ne s’y adaptent pas c’est dehors. Comme Álvaro ou Steve Mandanda qui n’ont pas les qualités au pied que Sampaoli demande. » Kemmler – Source : Débat Foot Marseille (10/02/2022)