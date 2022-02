OM : « Sampaoli est dans sa folie interne ! »

Malgré une victoire face à Metz (1-2) dimanche soir, Jorge Sampaoli a été exposé à des critiques sur son onze de départ et l’absence de Milik. Stéphane Guy a reconnu avoir été surpris.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-2 sur la pelouse du FC Metz dimanche soir. Une victoire dans les derniers instants de la rencontre grâce à une bicyclette d’Arkadiusz Milik. Pourtant, malgré le résultat, Jorge Sampaoli s’expose à plusieurs critiques et à l’étonnement de nombreux journalistes sur son onze de départ.

Sampaoli s’en est sorti par un but venu d’ailleurs de Milik – Stéphane Guy

Parmi eux, Stéphane Guy qui a reconnu dans l’After Foot avoir été surpris notamment par l’absence de l’attaquant polonais dès le début de la rencontre.

« Je n’y comprends pas plus que vous en tout cas, je l’avoue humblement. C’est vrai que la composition de départ pouvait paraître extrêmement surprenante avec notamment la présence de Milik sur le banc des remplaçants. Aussi Kolasinac qui n’était pas aligné, un système qu’on a du mal à lire. Même si j’ai entendu dire Antonetti qu’il l’avait parfaitement compris avant le match et de voir l’équipe en action. Il disait que c’était beaucoup plus simple qu’on ne l’imaginait. Le résultat, comme souvent dans le football tranche et donne raison à Sampaoli. On est un peu déconcerté. Par contre, il y a une chose que j’adore chez Sampaoli, c’est qu’il parle football quand même. Il faut lui donner ce crédit là. Que ce soit avant ou après les matchs, en conférence de presse il n’hésite pas à aller sur le jeu et à répondre aux questions. Il s’en est sorti par un but venu d’ailleurs de Milik. Je ne pense pas que Sampaoli ait un problème individuel avec les personnes, il est dans sa folie interne, dans sa passion interne. Il a fait preuve de pragmatisme depuis qu’il est à Marseille. Il y a eu deux bugs de Sampaoli : un à Galatasaray et un à Nice où les fils se touchent et on ne comprend absolument plus rien. Il est là depuis un an désormais donc on a le recul. » Stéphane Guy – Source : L’After Foot (14/02/2022)

On est content d’avoir 4 points sur Nice mais… – Jorge Sampaoli

En fin de rencontre, Jorge Sampaoli avait tenu à expliquer son système et l’absence d’Arkadiusz Milik dans le onze de départ.

« On voulait jouer haut face à Metz, ce système nous permettait d’avoir plus de joueurs proche de la surface. Contrairement à ce que l’on a fait au Vélodrome. Milik aurait pu être une option dès le départ, mais j’avais demandé plus de profondeur à mes ailiers. Milik est très important pour nous comme Payet, mais ces deux joueurs ont besoin de plus complémentarité pour l’OM. » Jorge Sampaoli – source : Prime Vidéo (13/02/2022)