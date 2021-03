OM : Sampaoli explique sa vision du jeu et son choix de système…

Pour son premier match aux commandes de l’OM, Jorge Sampaoli a mis en place un 5-3-2 face à Rennes. Ce vendredi en conférence de presse, le coach argentin a évoqué la reception de Brest et sa philosophie de jeu ainsi que ces choix tactiques…

Ce n’est un secret pour personne, Sampaoli est un coach offensif. Cependant, ce dernier n’a pas le temps de mettre en place toute sa philosophie avec des matches tous les trois jours. la donc expliqué ce vendredi que son équipe allait forcément s’adapter à ce que Brest allait proposer. Pour autant il ne veut pas avoir une équipe attentiste, il veut être protagoniste. Enfin, Sampa a expliqué son choix de jouer avec une défense à 5 mercredi, il voulait bloquer les latéraux rennais…

jouer plus qu’attendre — Sampaoli

« Le principal pour l’attaque, c’est le jeu. La défense est plus liée au jeu avec, que sans ballon. Le jeu, c’est Brest qui le décide. Si Brest domine, nous devrons être préparés à défendre. A court terme, mon rôle est d’inculquer plus d’options offensives que l’adversaire, jouer plus qu’attendre. Il faut avoir une relation maximale avec le ballon. l’illusion de l’entraîneur est limité à la réalité des joueurs. Mes intentions ne vont pas changer. Le match dira quel type de jeu sera. (…) L’utilisation de trois défenseurs résident dans le jeu que beaucoup d’équipes en France jouent avec des latéraux très haut. Face à Rennes, on a dû jouer pour contrer leurs latéraux. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (12/03/2021)