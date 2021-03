OM : Sampaoli explique ses changements tactiques

En une semaine, Jorge Sampaoli a eu le bonheur d’engranger deux victoires en deux matches. Deux victoires arrachées en fin de match grâce à l’apport des remplaçants. Le coach a expliqué ses choix tactiques samedi en conférence de presse.

Jorge Sampaoli avait décidé de reconduire le même onze qui s’était imposé face à Rennes mercredi dernier. Le coach argentin a changé plusieurs fois de systèmes face à Brest, il l’a expliqué en conférence de presse après la rencontre. L’ancien sélectionneur du Chili a tenu à souligner l’apport des deux jeunes entrants, Henrique et Cuisance.

Luis Henrique et Cuisance nous ont permis d’avoir deux victoires en deux matches — Sampaoli

« On a commencé en 3-4-2-1 et on est ensuite passé en 4-2-3-1 sur la fin. En deuxième période on a joué en 5-4-1 quasiment parce que Payet est passé sur le côté pour tenter de trouver des espaces parce que Brest est une équipe qui fermait beaucoup dans l’axe et nous devions essayer de passer d’un côté à l’autre. On a essayé d’ouvrir le jeu sur Payet et Thauvin pour profiter des ressources d’avoir deux éléments sur les ailes pour attaquer. Quand Brest égalise, on passe en 4-2-3-1 avec Payet au centre et Luis Henrique ailier gauche. Concernant ces deux joueurs (Luis Henrique et Cuisance) qui ont été décisifs, ce sont des jeunes joueurs qui commencent à peine à se familiariser avec ce que l’on demande donc nous sommes vraiment contents parce que l’avantage qualitatif qu’ils ont donné à l’équipe avec leurs entrées nous ont permis d’avoir deux victoires en deux matches aujourd’hui. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / Dailymercato (14/03/2021)