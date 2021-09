OM : Sampaoli explique son idée de jeu et la construction de l’effectif

Présent au centre RLD ce vendredi, Jorge Sampaoli a été interrogé sur l’importance de Payet et Guendouzi dans son effectif. Le coach a expliqué que le plus important reste le collectif et que tout le monde doit être décisif encore plus en l’absence de Milik…

On a construit cette équipe sachant qu’on a pas de finisseur hormis Milik. Il faut que tout le monde soit décisif

« Payet et Guendouzi sont importants. Mais on suit une idée de jeu, peu importe les joueurs, c’est le plus important. Le RC Lens est l’une des meilleurs équipes physiquement du championnat, on doit garder notre idée de jeu très claire. On a construit cette équipe sachant qu’on a pas de finisseur hormis Milik. Il faut que tout le monde soit décisif, on a besoin de ce style de joueur pour que l’OM reste à sa place. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (24/09/2021)

#Sampaoli : « Payet et Guendouzi sont importants. Mais on suit une idée de jeu, peu importe les joueurs, c’est le plus important. Le RC Lens est l’une des meilleurs équipes physiquement du championnat, on doit garder notre idée de jeu très claire. »#ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 24, 2021

#Sampaoli : « On a construit cette équipe sachant qu’on a pas de finisseur hormis Milik. Il faut que tout le monde soit décisif, on a besoin de ce style de joueur pour que l’OM reste à sa place. »#ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 24, 2021

C’est autour du thème, « l’OM est-elle l’équipe la plus séduisante » que les débats ont tourné sur le plateau de l’Equipe du soir, il y a une semaine. Tout le monde était unanime pour expliquer que l’OM était la plus séduisante. En revanche, Raymond Domenech, ancien lyonnais et sélectionneur des Bleus, a confirmé cette affirmation avant de la nuancer.

A LIRE : Thierry Henry s’enflamme sur Sampaoli !

« Moi je trouve que cette équipe est emballante. On prend plaisir à la voir jouer. Il peut toujours se passer quelque chose. Mais, j’ai l’impression aussi que cette équipe de Monaco c’est l’équipe B de l’année dernière. Les défenseurs c’est pas possible. On se dit qu’est-ce qu’il leur ait arrivé ? A ce point-là ! Être pris à chaque fois sur la profondeur. Mais Marseille fait ce qu’il faut. » Raymond Domenech – Source : L’Equipe du Soir (12/09/2021)