OM : « Sampaoli fait un bien fou à Guendouzi »

Mattéo Guendouzi enchaîne les bonnes prestations depuis son arrivée à l’OM l’été dernier. Son coach personnel, Serge Costa, affirme que le joueur s’épanouit du côté de Marseille.

Il donne l’impression d’être ici depuis plusieurs saisons. Mattéo Guendouzi s’épanouit et s’affirme du côté de Marseille depuis son arrivée l’été dernier. Prêté avec une option d’achat fixée à 10 millions d’euros par Arsenal, le milieu de terrain apporte toute sa grinta et son énergie au reste de l’effectif.

À nouveau passeur décisif face à Angers vendredi dernier, Mattéo Guendouzi est un joueur indispensable dans le système de Jorge Sampaoli cette saison. L’ancien Gunner ne cesse de lui rendre la confiance chaque week-end.

Sampaoli laisse aux joueurs la liberté pour exprimer leur talent – Serge Costa

Dans les colonnes de L’Équipe, le coach personnel de Mattéo Guendouzi, Serge Costa affirme que le technicien argentin fait beaucoup de bien au milieu de terrain.

« Dans le dernier tiers du terrain, Sampaoli laisse aux joueurs la liberté pour exprimer leur talent. Ça a fait un bien fou à Mattéo car il a été un peu bridé dans le passé à ce niveau-là. Il a des grands principes, défensifs surtout d’ailleurs. Mais, offensivement, ce n’est pas que de la tactique, il y a un côté énergique, émotionnel, qui poussent les joueurs à tenter. Contre Angers, Mattéo perd deux ou trois ballons mais il est vite passé à autre chose car il sait qu’il aura trente ou quarante fois l’occasion de mieux faire dans le match. Il a joué parfois dans des équipes un peu plus sclérosées, au jeu plus minimaliste. Il a un axe de progression dans le dernier geste. Il pourrait avoir deux ou trois buts en plus. Il faut qu’il arrive encore à se relâcher dans le dernier geste. » Serge Costa – Source : L’Équipe (09/02/2022)

Ce n’est pas si courant de voir des milieux capables de jouer comme lui – Renato Civelli

Omniprésent sur le terrain, l’ancien joueur d’Arsenal a même récupéré le brassard de capitaine lors de la sortie de Dimitri Payet face à Angers. Interrogé à son sujet dans les colonnes de La Provence, l’ancien joueur de l’OM, Renato Civelli a encensé le match livré par Mattéo Guendouzi.

« Guendouzi est à l’origine du premier but, mais sur d’autres actions qui n’ont pas abouti, c’est lui qui a été au départ, ce n’est pas si courant de voir des milieux récupérer le ballon et être capables de jouer ensuite comme lui. Je n’étais pas très fan de Mattéo Guendouzi, sa personnalité. C’était la première fois que je le voyais en live et là, il a été l’homme du match. Il a récupéré beaucoup de ballons, fait du pressing, il m’a vraiment fait changer d’avis et convaincu. » Renato Civelli – Source: La Provence (07/02/2022)