OM : Sampaoli/Gerson, les premiers signes de tension ne datent pas d’hier

A l’image de l’équipe, Gerson a été invisible ce dimanche face à Lille (2-0) dans le milieu de terrain marseillais. Remplacé à l’heure de jeu par Amine Harit, il n’a pas hésité à montrer des gestes d’agacement…

Recrue la plus chère du mercato estival de l’OM, Gerson peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Souvent timide au milieu de terrain, il a du mal à s’adapter au rythme de la Ligue 1, plus exigeant que le championnat brésilien. Ce dimanche face à Lille (2-0), il est remplacé à l’heure jeu, après une nouvelle prestation décevante. Au moment de son remplacement, il n’a pas hésité à montrer des signes de colère une fois arrivé sur le banc.

Selon l’Equipe, le joueur auriverde aurait déjà montré des signaux d’agacement à l’entrainement envers son entraineur, Jorge Sampaoli. En espérant, que Gerson ne devienne pas rapidement un problème pour le vestiaire de l’Olympique de Marseille…

C’est de la faute de l’entraineur si Gerson n’est pas encore au niveau — Sampaoli

« Gerson c’est un joueur qui peut jouer partout au milieu de terrain. On veut qui participe plus au jeu et au rythme de La Ligue 1. Il y a plus d’intensité physique qu’au Brésil, c’est de la faute de l’entraineur s’il n’est pas encore au niveau. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (01/10/2021)

Le retour de Milik peut faire du bien à Gerson

« Je m’attendais à ce qu’il prenne son temps, vu sa longue saison du côté de Flamengo. Je trouve que Gerson est de mieux en mieux, match après match. On attend beaucoup sur Gerson à cause du prix, mais dans le jeu il y a une vraie progression, même si la trêve internationale a pu casser son élan, comme il s’est retrouvé sur le banc contre Monaco et Rennes. Au milieu de terrain, c’est un joueur propre techniquement, qui perd très peu de ballon. Mais il est dépendant des mouvements autour de lui, c’est pour ça que le retour de Milik peut lui faire du bien. Très clairement, je ne suis pas déçu de ses prestations, mais j’attend de voir ce numéro neuf pour voir comment Gerson et le système de Sampaoli va évoluer. Même si avec Dieng l’OM a performé contre Monaco et Rennes, le manque de fixation en attaque se ressent dans le collectif, notamment au milieu de terrain. Dans les projections de Gerson, à plusieurs reprises il attend des propositions, il lui manque des solutions, car c’est un joueur qui joue pour le collectif. Même si hier, il doit être leader dans ce milieu de terrain. Mais je reste indulgent, il a très peu de déchets et permet de fluidifier le jeu marseillais ». Dominique Baillif – source : FCMarseille (23/09/2021)