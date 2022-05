OM : « Sampaoli ? il y a un doute sur son avenir… »

À seulement deux journées de la fin du championnat, Jorge Sampaoli est en passe de réussir son objectif : qualifier l’OM en Ligue des Champions. Désireux de le faire prolonger, Pablo Longoria a déjà entamé des négociations pour garder l’argentin. Hier, en conférence de presse, le coach olympien n’a pas souhaité commenter son avenir. Pour Kevin Guedj, notre invité cela pourrait être synonyme d’un départ.

Arrivé il y a un peu plus d’un an à la tête de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli est en passe de concrétiser son objectif principal : ramener le club marseillais dans le top 3 français et de le qualifier pour la LDC. Tout cela après une saison enthousiasmante où les phocéens ont pratiqué un jeu emballant et séduisant. De quoi donner l’envie à toutes les parties de prolonger l’aventure en terre marseillaise. Pas nécessairement, même si Pablo Longoria ne cesse de répéter son intention de donner de la continuité à l’ancien sélectionneur argentin, ce dernier tarde à donner une réponse et semble attendre la direction que va prendre le club pour prendre sa décision.

Sampaoli, une année et puis s’en va ?

Pas réputé pour s’engager dans le temps dans les clubs où il est passé, Jorge Sampaoli attend donc d’avoir toutes les données pour donner une réponse à son président. C’est en tout cas ce qu’il a affirmé en conférence de presse, hier en marge du match contre le stade rennais :

« J’ai de très bonnes relations avec le président et le propriétaire. Des relations sincères. Je connais l’inquiétude du club à ce sujet, mais je ne peux pas me distraire. Si je commence à réfléchir au futur, je m’éloignerais du présent. Cela affecterait notre quête de l’objectif. Quand le championnat sera terminé, on parlera et on verra ce qui est le mieux pour le club, ce que je peux offrir. Le président mérite une décision sincère. Mais d’abord, il faut savoir à quelle place on va terminer. » Jorge Sampaoli -Source : Conférence de presse (12/05/2022)

Une déclaration pas rassurante ?

Invité à réagir sur cette déclaration, notre invité Kevin Guedj croit que l’entraineur argentin pourrait bien claquer la porte. Après une belle saison sur le banc olympien, Sampaoli pourrait être courtisé par de grands clubs qui disposent de plus de moyens :

« Oui, il y a un doute sur son avenir, même si il finit deuxième. Tout dépend, après on sait pas ce qui va se passer la saison prochaine, on sait rien encore mais bon (…) Moi je comprends qu'il veut se barrer le type. Avec la saison qu'il fait en plus, il doit avoir des clubs huppés qui le veulent » Kevin Guedj – Source : Football Club Marseille (12/05/2022)