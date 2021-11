OM : Sampaoli insiste concernant le mercato de janvier !

Avant le déplacement à Nantes, Jorge Sampaoli était présent au centre RLD en conférence de presse. Le coach une nouvelle fois évoqué les manques de son effectif et affiche ses demandes lors du prochain mercato même s’il précise que la situation reste compliquée…

Jorge Sampaoli a expliqué qu’il allait donner du temps de jeu à des joueurs habitués à être sur le banc. Harit, Amavi et Balerdi sont prévenus !

Le mercato ? J’en parle tous les jours avec le président et avec le propriétaire

— Sampaoli

« On a un effectif court donc très peu de joueurs qui ne jouent pas. Là on va vraiment impliquer tout le monde. (…) J’en parle tous les jours avec le président et avec le propriétaire. On a fait un effectif presque totalement neuf mais nous sommes un peu limités dans la composition du groupe. On essaiera de boucler le groupe lors du prochain mercato. Plus que mes envies c’est aussi lié à la réalité du club. Le président et le propriétaire en parleront mieux que moi. Mon travail c’est de faire une équipe compétitive. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (30/11/2021)

Déjà, en conférence de presse avant la rencontre face à Lyon, Jorge Sampaoli s’etait exprimé sur le mercato et la nécessité d’avoir des joueurs expérimentés pour mieux appréhender les rencontres et la pression du club.

On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés

« On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n’a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu’ils comprennent nos besoins. Parfois c’est possible, parfois non. Ce n’est pas toujours la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide. Mais même s’il nous manque des joueurs d’expérience, il y a une obligation d’excellence dans ce club. Ce qui peut être difficile, puisqu’on demande à des joueurs qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience d’être excellents. (Rires) Mais je vais perdre mon travail à cause de vos questions » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/11/21)