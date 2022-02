OM : « Sampaoli joue un peu à Docteur Maboule »

L’OM s’est imposé 1-2 sur la pelouse de Metz hier soir. Une victoire permise grâce à une bicyclette inscrit par Arkadiusz Milik en fin de rencontre. Dave Appadoo a fait part de son incompréhension sur les choix de Sampaoli.

C’est une victoire importante dans la course au podium. L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-2 hier soir sur la pelouse de Metz à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Si Cédric Bakambu avait ouvert le score en première période, les Phocéens se sont faits peur en se faisant rejoindre au score en seconde période. C’est l’entrée d’Arkadiusz Milik à la 75e minute de jeu qui a fait toute la différence.

Si l’Olympique de Marseille s’est imposé et glane 3 points précieux au classement, les choix opérés par Jorge Sampaoli dans son onze de départ sont parfois contestés. Sur le plateau de l’Équipe du Soir, Dave Appadoo a avoué ne pas comprendre pourquoi le technicien argentin se compliquait parfois la vie dans ses choix.

Tu n’as pas besoin de réinventer le football – Dave Appadoo

« Sampaoli, il y a deux versions. Il y a la version chouette où ils nous emmènent dans quelque chose d’un petit peu nouveau, inconnu mais qui est vertueux. Et puis, il y aussi le côté mauvais génie en quelque sorte ou mauvais apprenti sorcier où il joue un peu à Docteur Maboule. On a l’impression que des trucs qui sont à peu près établis, où il n’y a pas trop besoin de se casser la tête, où tu n’as pas besoin de réinventer le football. Tu n’es pas obligé de foutre Saliba à droite à Nice, tu n’es pas obligé d’inventer des mecs sur les côtés qui n’en sont pas alors que tu les as dans ton équipe. T’es pas obligé de te dire « je vais m’inventer un piston gauche ». Tu as recruté Kolasinac pourquoi ? (…) Si Metz ils la font bien cette passe et que derrière ils t’en collent un. Moi j’ai eu l’impression qu’à peu près sur commande, ils pouvaient coller ce qu’il fallait les Marseillais. C’est mon sentiment. » Dave Appadoo – Source : L’Équipe du Soir (13/02/2022)