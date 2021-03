OM: Sampaoli justifie son choix !

De passage en conférence de presse cet après-midi, Jorge Sampaoli a expliqué pourquoi il avait décidé de s’engager avec l’Olympique de Marseille.

Attendu depuis de longues semaines par les supporters marseillais, Jorge Sampaoli a enfin été présenté en conférence de presse cet après-midi. Approché par les dirigeants de l’OM alors qu’il était en poste à l’Atlético Mineiro, le coach argentin a quand même accepté de signer à Marseille.

J’ai dit oui avant même d’analyser — jorge sampaoli

Le technicien argentin, accompagné du Président Pablo Longoria, a justifié son choix de rejoindre l’Olympique de Marseille.

« Je remercie le président pour ses paroles et j’espère être à la hauteur de ce grand club. On va commencer à travailler très vite pour changer la dynamique qui n’est pas idéale. Le choix de l’OM s’est fait sur plusieurs point. C’est un club que je connais depuis longtemps. Je l’ai choisi pour la culture de la ville et des gens. Il y a une identification populaire et passionnelle. Ce fut une joie immense que le club m’invite à participer à ce projet. J’ai dit oui avant même d’analyser. L’idée m’a séduite, j’ai écouté mon instinct. C’est un défi pour moi, ce n’est pas un risque. Mon apprentissage de la langue n’est pas un obstacle à court terme. L’essentiel est de mettre en place un langage commun footballistique. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de presse