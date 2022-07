OM : Sampaoli ne part pas uniquement pour une question de mercato ?

Annoncé par l’Equipe et confirmé par la Provence, le désormais futur ex-coach olympien Jorge Sampaoli a décidé de quitter l’OM, notamment à cause de ce début de mercato mais pas que.

Jorge Sampaoli ne s’est pas présenté à la Commanderie ce matin pour la reprise de l’entrainement qui a donc été décalé à cet après-midi. C’est Longoria qui aurait annoncé la nouvelle aux joueurs. L’argentin mécontent du mercato marseillais qui tourne au ralenti, avait déjà mis un coup de pression il y a quelques jours, mis à exécution aujourd’hui. Le coach attendait plusieurs recrues à la reprise, notamment pour préparer la Ligue des Champions, des recrues qui tardent à arriver.

Mais selon La Provence et son journaliste Fabrice Lamperti, le mercato ne serait qu’une des raisons qui ont motivé son départ soudain. Le coach argentin a rassemblé son staff pour faire ses adieux à la direction. Après avoir perdu un membre de son staff cette semaine et son coup de pression, la tendance était donc à un départ pour l’entraineur de 62ans qui quitte le club 1 an et demi après son arrivée et à un an du terme de son contrat.