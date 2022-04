OM : Sampaoli ne veut pas parler d’arbitrage !

A la différence de Pablo Longoria, Jorge Sampaoli n’a pas souhaité s’exprimer sur les décisions de l’arbitre ce dimanche soir face au PSG.

En direct du Parc des Princes, Jorge Sampaoli a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse. Le coach argentin n’a pas souhaité commenter les erreurs d’arbitrage malgré la déclaration de Pablo Longoria au micro de Prime Vidéo quelques minutes avant.

« C’est une décision arbitrale et je ne les commente pas. Je me suis énervé? C’est le match. Il y a des émotions, des pulsations, des battements de cœur. Je peux demander quelque chose sur une occasion dans le feu de l’action, mais jamais en manquant de respect à l’arbitre. Il fait son travail, on fait le nôtre. Ce n’est pas à moi de le juger, c’est à ceux qui le choisissent. Moi, je me concentre sur mon équipe et ce qu’on a à faire. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (17/04/22)

La cuisse change la trajectoire du ballon — Longoria

Pablo Longoria quant à lui n’a pas hésité à taper sur les décisions de François Letexier. Le président est clair, il n’y avait pas pénalty sur le coude de Rongier.

« Je suis surpris de beaucoup de décisions. On a vu le contrôle des deux équipes, c’était un match de possession de ballon. Je suis surpris, on peut parler du penalty mais on doit parler de football. Ce n’est pas normal de siffler penalty quand cela touche la cuisse avant. Le comité doit être clair, c’est la règle. C’est une décision difficile à accepter. Je suis un puriste, la position est involontaire, quand cela touche la cuisse, la VAR sert à ça, à voir que ce n’est pas penalty. C’est impossible d’avoir ça. Il y a quand même du temps pour envoyer la bonne image à l’arbitre, il faut respecter le football. La cuisse change la trajectoire du ballon… Le hors jeu de Saliba, ok c’est calculé ce n’est pas pareil. (…) C’était un match de contrôle des deux équipes au milieu de terrain. C’est un match avec peu d’occasions, ça se joue sur des détails, dommage que cela se joue avec la technologie. Je peux être critique sur mon équipe (sur le manque d’occasion) mais perdre comme ça… » Pablo Longoria – source : Prime Vidéo (17/04/2021)