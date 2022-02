Ce vendredi, Jorge Sampaoli était en conférence de presse après Cédric Bakambu ! Le coach argentin a répondu aux questions des journalistes et notamment sur la performance face à Qarabag.

Ce jeudi, l’OM a gagné sa rencontre face à Qarabag sur le score de 3-1. Les supporters ont été impressionné par le niveau des Azerbaïdjanais qui n’ont pas démérité et ont même inquiété Steve Mandanda à plusieurs reprises.

On a été dépassé par l’adversaire — Sampaoli

A ce sujet, Jorge Sampaoli n’a pas vraiment été satisfaits de la performance de ses joueurs. Malgré la victoire grâce à des buts de Milik et Payet, l’Argentin voit plutôt une « défaite collective » au Vélodrome !

« En tant qu’entraîneur on aimerait pouvoir profiter d’autres matchs que celui-là. On a eu peu de match où on n’a pas contrôlé ou dominé le match comme Lille ou la deuxième période contre Lyon. Le match contre Qarabag c’est un peu ça, c’est une défaite collective car on a été dépassé par l’adversaire. On a gagné grâce à des individualités mais pas grâce à collectif et c’est pour cela que l’on a souffert. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (18/02/22)