OM : Sampaoli peut compter sur un soutien au… FC Bâle

Sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines, Jorge Sampaoli peut compter sur le soutien de son homologue du FC Bâle, Guillermo Abascal…

En conférence de presse, l’entraîneur du FC Bâle a pris la défense de Jorge Sampaoli. Les deux hommes se sont croisés au FC Séville il y a quelques années. Guillermo Abascal a évoqué les critiques sur le coach marseillais, il précise sa philosophie…

On doit s’habituer à vivre avec la critique

« Nous sommes tous exposés à la critique, toujours. Jorge le sait mieux que personne, il a une très longue carrière. On a été ensemble lors de sa première expérience en Europe (au FC Séville) et il a été très critiqué, car l’exigence était très forte. Il y a eu beaucoup de critiques, surtout quand il a été éliminé de la Ligue des champions contre Leicester. (…) Mais on doit s’habituer à vivre avec la critique. Jorge a en lui une phrase célèbre à laquelle il pense souvent: ‘No escucho y sigo’ (Je n’écoute pas, je continue). C’est une phrase d’une chanson de rock argentin et c’est le moment de mettre en pratique ce refrain. Mais tu peux le faire uniquement si tu as la confiance de tes joueurs. Car si à un moment ou un autre la confiance se perd, alors il faut d’autres appuis au sein du club ». Guillermo Abascal – source : Conférence de presse / RMC (16/03/2022)

Le coach argentin a pu lui aussi s’exprimer devant les journalistes. En conférence de presse, Jorge Sampaoli n’a pas caché leur déception face à l’absence des supporters.

« Ce n’est pas égalitaire. Eux ont joué chez nous avec leurs supporters et nous on ne peut pas avoir les nôtres ici en Suisse. Je trouve ça terriblement injuste, c’est même arbitraire et discriminatoire. Tout le groupe de joueurs et tout le staff, alors qu’on dispute cette coupe d’Europe avec ambition, on regrette de ne pas pouvoir compter sur eux » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (16/03/22)