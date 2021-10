OM: Sampaoli prend la défense de Milik

L’OM va se déplacer à Clermont pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 ce dimanche. Avant la rencontre, Jorge Sampaoli a répondu aux questions des journalistes, notamment sur le rôle de Milik.

« Il est de retour après une blessure importante, il va avoir besoin de temps, plus ou moins long. Mais c’était important de le récupérer pour ses qualités de finisseur. L’équipe doit lui proposer plus de situations adaptées à son jeu, mais je rappelle qu’il n’a pas fait la préparation avec les autres, donc ça peut prendre un peu de temps. Il faudrait avoir davantage le ballon et passer plus de temps dans le camp adverse. Mais Milik a eu un but annulé de peu contre Paris, une tête qui passe juste à côté, une autre tête contre Nice… C’est la particularité de son poste, ça dépend des périodes. Après c’est vrai que l’équipe doit attaquer davantage, on attend une amélioration à ce niveau-là. » Jorge Sampaoli— Source: Conférence de presse (29/10/21)

Ici, c’est incroyable– Milik

« La plupart du temps, ils ont eu le contrôle du match. On a plutôt bien défendu. On a eu quelques occasions. Et à la fin on a eu des occasions, on aurait pu gagner. Mon but annulé ? La VAR a dit qu’il y avait hors-jeu, il faut l’accepter. C’était fou pendant tout le match. J’ai joué dans beaucoup de stade mais ici c’est incroyable. Je suis très heureux de jouer devant ces supporters » Arek Milik— Source: Zone mixte (24/10/21)

Je ne suis pas en mesure de jouer 90 minutes tous les trois jours, mais il faut que je continue — Milik

Après plusieurs mois d’absence, l’international polonais est revenu sur cette longue période de rétablissement et également sur son état physique actuel. L’attaquant marseillais ne se voit pas encore capable de jouer un match en intégralité.

« J’ai dû faire beaucoup de kiné, je me sens bien. C’est vrai, je ne suis pas en mesure de jouer 90 minutes tous les trois jours, mais il faut que je continue. Le plus important, c’est le match de demain, et il sera difficile.C’est vrai que je n’ai pas été sur le terrain pendant un moment, il me faut encore quelques matches pour retrouver le rythme. Mais je me sens bien, j’essaye d’écouter mon corps, il faudra encore un peu de patience. »Arek Milik – Source : Conférence de presse (20/10/21)