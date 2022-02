OM : Sampaoli prêt à faire des choix forts face à Qarabag?

Avec une victoire sur le score de 3-1 à l’aller, l’Olympique de Marseille part sur de bons rails pour le retour à Bakou pour affronter Qarabag. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli prévoit de faire tourner.

L’Olympique de Marseille est en déplacement à Bakou ce jeudi pour affronter Qarabag FK en match retour des barrages de Conference League. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli va devoir faire des choix forts pour faire passer le message après la défaite difficile face à Clermont dimanche dernier.

Retour de Mandanda et Alvaro… Milik sur le banc?

Selon les informations de Florent Germain, journaliste pour RMC Sport, le coach va remettre Steve Mandanda dans les cages avec Alvaro Gonzalez en défense. William Saliba devrait être laissé au repos tout comme Caleta-Car. Balerdi pourrait également profiter de ce match pour avoir du temps de jeu.

Au milieu de terrain, laissé sur le banc ce dimanche, Pape Gueye pourrait être titulaire aux côtés de Kamara et Rongier (suspendu lors du match aller). Harit pourrait réintégrer le onze sur le côté gauche avec Bakambu et Dieng. Incertitude en revanche sur la présence de Milik ou Payet…. RMC planche plutôt sur un système sans numéro 9 avec le Réunionnais en retrait.

Mandanda

Balerdi Alvaro PeresRongier Gueye Kamara

Harit

Dieng Payet Bakambu

Déclarations d’avant-match

« Ce qui est important aujourd’hui, c’est de donner le meilleur de nous-mêmes pour rester dans la compétition. En dépit de la fatigue individuelle, il faut mettre les meilleurs joueurs demain pour espérer passer ce tour. Sinon, ce sera très difficile. Nous savons que c’est une équipe offensive, avec beaucoup d’internationaux. Ce sera un match intéressant, demain. Nous savons ce qui nous attend et nous devrons veiller à contrôler le match » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (23/02/2022)

« Ce match contre Marseille est très important pour nous ! Avant le premier match, on a bien étudié l’adversaire, repéré les points forts, les points faibles. Je pense qu’on a effectué une plutôt bonne prestation. Je pense que Marseille est préparé encore plus sérieusement pour ce match à Bakou. Comment remonter les deux buts ? Difficile question… On travaille toujours dans cette optique, de faire en sorte que chaque jour notre jeu progresse. Je n’ai pas décidé de pratiquer ce jeu-là seulement pour l’intérêt de Qarabag mais j’espère que ça aura un effet sur le football entier de notre pays. À Marseille, il y a beaucoup de joueurs très fort, un entraîneur qu’on connaît bien. Mais ça ne change rien pour nous, on va jouer, on va donner notre maximum. J’espère que nos joueurs vont montrer leur caractère et que tout ce que je dis, on va pouvoir le montrer sur le terrain. » Gurban Gurbanov – source : Conférence de presse / FCMarseille (23/02/2022)