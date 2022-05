OM: Sampaoli réfléchit déjà à la saison prochaine !

L’OM réalise une saison physiquement très compliquée à cause des nombreux matchs disputés. Depuis le début de la saison, Sampaoli qualifie le groupe olympien comme trop court pour répondre parfaitement aux attentes du coach argentin.

Alors que la fin de saison de l’Olympique de Marseille arrive à grands pas, Jorge Sampaoli se questionne d’ores et déjà sur la saison prochaine. En effet, à trois journées de la fin du championnat, les olympiens sont toujours en course pour une qualification en Ligue des Champions. Cependant, avec les matchs à répétition et les lourds efforts que demande Jorge Sampaoli semblent avoir fatigué de nombreux joueurs comme William Saliba ou encore Matteo Guendouzi, très utilisé par le coach argentin. Une seconde saison à une si haute intensité risque d’être compliquée à gérer. L’ancien sélectionneur de l’Albiceleste se questionne sur les ambitions que l’OM pourra avoir la saison prochaine.

La Ligue des Champ ions doit générer un effort différent – Jorge Sampaoli

En conférence de presse hier après-midi, Jorge Sampaoli est revenu sur les différentes attentes que les dirigeants pourraient avoir pour la saison prochaine. La possible participation de l’OM en Ligue des Champions est au cœur des questionnements.

« Il faudra voir avec la fin de saison et l’ambition de l’OM, pas la mienne. Chaque personne va analyser cela différemment. Est-ce que cet effectif pouvait jouer autant de matchs ? Il y aura un bilan fait par le staff et par les dirigeants et, de là, il y aura une décision prise par le propriétaire pour voir où il veut aller. Nous, on aura une lecture claire des besoins de l’OM et de la ville. Ça va dépendre de comment on termine la saison. La Ligue des Champions doit générer un effort différent, et est-ce qu’on veut aller chercher le titre de Ligue 1 ? Il faut voir si tout est concordant. Est-ce que les jeunes joueurs ont été à la hauteur ? Les dirigeants feront le bilan et le staff aussi. Si on arrive à se mettre d’accord, ce sera bien, sinon, ce sera compliqué. Que faire et où veut aller l’OM ? Dans quel type d’eau on veut naviguer ? Où on va et avec quoi ? Pour nous, on a réalisé une belle saison, mais peut-être que les dirigeants diront que c’est moyen, les supporters et les journalistes auront leur avis. Si on arrive à unir nos voix, on sera sur le bon chemin, sinon ce sera difficile. Il y a le sportif, l’économie et les exigences de chacun à prendre en compte » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (06/05/2022)