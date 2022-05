OM – Drame à Furiani : Deschamps raconte

Aujourd’hui est l’anniversaire des 30 ans du drame de Furiani. Un soir de 5 mai 1992, des supporters s’étaient rendus au stade Armand Cesare à l’occasion de la demi-finale de la coupe de France qui opposait le SC Bastia à l’Olympique de Marseille. Avant la rencontre, le drame se produit puisque la tribune nord s’effondre en faisant 19 morts et 2357 blessés. Capitaine de l’OM à cette époque, Didier Deschamps n’est pas près d’oublier cette soirée noire pour le football français.

Le SC Bastia recevait l’OM dans le cadre d’une demi-finale de Coupe de France le 5 mai 1992, il était 20h20, les joueurs allaient sortir pour l’échauffement quand tout à coup la tribune s’effondra. Une catastrophe qui a plongé le football français dans l’horreur. Des joueurs de l’OM disaient même qu’à ce moment-là il n’y avait plus de joueurs-supporters, nous étions tous des secouristes. 30 ans après, les familles ont fait leur deuil mais la cicatrice est encore présente. Ce soir, l’OM reçoit le Feyenoord Rotterdam à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence. Le président du club a annoncé qu’il y aurait un hommage auquel on se souviendra à l’avenir, une minute de silence sera observée avant le coup d’envoi et les joueurs de l’OM porteront un brassard noir en hommage aux victimes de Furiani, le plus gros drame du football français.

On a le devoir de mémoire – Deschamps

Dans La Provence, Didier Deschamps, l’actuel sélectionneur de l’Equipe de France, qui était présent au Stade Furiani le soir du 5 mai 1992, n’a pas oublié ce moment qui restera à jamais gravé dans sa mémoire.

« C’était un drame. J’ai du mal à parler d’anniversaire quand il s’agit d’un moment aussi douloureux. On a le devoir de mémoire pour toutes les familles qui ont perdu un être cher. Il n’y avait ni joueurs, ni entraîneurs, ni journalistes, ni supporters, on était tous là. Ceux qui, heureusement, n’ont pas eu de souci sont venus en aide aux autres, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Furiani fait partie des moments très douloureux que j’ai vécus ». Didier Deschamps – Source : La Provence (05/05/2022)

C’est le moment le plus sombre de ma carrière – Xuereb

Interrogé par La Provence 30 ans après la catastrophe de Furiani, Daniel Xuereb s’est rappelé de la triste soirée qu’il a vécu. Présent également pour disputer la rencontre, l’ancien joueur de l’OM raconte comment s’est passé ce moment qui l’a marqué à vie.

« C’est le moment le plus sombre de ma carrière. J’ai vu des choses effroyables. Je ne m’explique toujours pas pourquoi cette date du 5 mai a mis trente ans avant d’être sacralisée. J’avais beaucoup d’amis dans le stade. Heureusement, eux ont été épargnés. Malheureusement, ce ne fut pas le cas pour d’autres. Il y a eu énormément de victimes, de blessures. J’ai vu ça de mes propres yeux quand, avec mon ami Bernard Casoni, nous sommes allés derrière cette tribune qui s’était effondrée. Pour quelques francs de plus, en arriver à cette tragédie, c’est très grave (…) J’espère ne plus jamais revoir ça dans une enceinte sportive. Il y a de grands moments dans une carrière, mais il y a aussi des moments très tristes. Ça m’a marqué longtemps. Ça a été pénible de reprendre le football après… ». Daniel Xuereb – Source : La Provence (05/05/2022)

Malgré toute la tristesse qui émane de ce type d’évènements, l’Olympique de Marseille joue ce soir pour une place en finale de la Ligue Europa Conférence. Battu 3-2 à l’aller, les Olympiens devront mettre leurs émotions de côté pour offrir à leurs supporters une belle victoire et une qualification pour une sixième finale de Coupe d’Europe dans l’histoire du club.

