OM : Sampaoli répond aux polémiques autour de lui !

Ce vendredi, Jorge Sampaoli était en conférence de presse après Cédric Bakambu ! Le coach argentin a répondu aux questions des journalistes et notamment sur les critiques dont il fait l’objet depuis plusieurs semaines.

Ce jeudi, l’OM a gagné sa rencontre face à Qarabag sur le score de 3-1 après l’élimination en Coupe de France et des prestations discutables en Ligue 1… Jorge Sampaoli a forcément été visé par les supporters marseillais, notamment pour ses choix dans le onze.

Le football c’est la polémique — Sampaoli

Jorge Sampaoli a répondu aux questions des journalistes à ce sujet ce vendredi en conférence… Il comprend totalement qu’il y ait des critiques dans la presse et des polémiques autour de lui.

« Le football c’est la polémique, on n’est jamais satisfait et les choses changent tout le temps. Tout le monde sa perception rapidement dans le foot. Il faut toujours trouver un nom pour avoir une polémique. En tant qu’entraîneur je cherche à ce que l’équipe fonctionne et parfois on a besoin du collectif quand des joueurs ne répondent pas aux attentes. Il faut avoir le contrôle du jeu, développer notre idée du jeu pour ne pas avoir de défaite comme contre Nice. (…) Vous me posez toujours des questions sur les individualités mais jamais sur le collectif, sur les connexions. Quand on arrivera à développer tout ça, on arrivera à grandir. Quand on perd c’est uniquement car on a mal joué. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (18/02/22)