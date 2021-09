OM : Sampaoli reste flou concernant la concurrence Mandanda vs Lopez

Avant la reception du RC Lens, Jorge Sampaoli a été interrogé sur la concurrence entre Pau Lopez et Steve Mandanda. La question lui a été posé de savoir qui sera titulaire lors des 3 prochains matches…

Je ne sais pas qui sera titulaire — Sampaoli

Je vais faire une réponse sincère. Pour le poste de gardien, dimanche je ne sais pas. On voulait tester Pau Lopez pour voir comment il pouvait s’adapté à l’équipe. Aujourd’hui je ne sais pas qui sera titulaire. Mandanda est une idole au club, il y a une concurrence. Il va lutter pour sa place. Je sais que ça peut créer des débats. Mais pour dimanche, honnêtement je ne sais pas. » Jorge Sampaoli – source : conférence de presse (24/09/2021)

Une situation qui ne gêne pas Daniel Riolo :

Il faut arrêter d’aller chercher la petite bête– Riolo

« C’est quelque chose auquel on est pas habitué, où ça s’est souvent mal passé. Mais c’est comme ça, dorénavant comme à d’autres postes la concurrence entre gardien, il faut s’habituer. Il faut arrêter d’aller la chercher la petite bête dans ce dossier là, c’est quelque chose qui est nouveau, mais il n’y a pas de quoi faire un débat. Même si Mandanda est une légende du club, et qu’il faut le respecter, mais la façon dont est structurer le vestiaire avec des jeunes nouveaux, il n’aura pas énormément d’appuis. En plus Sampaoli s’est imposé comme total patron du vestiaire, je pense que Mandanda s’il n’est plus titulaire il fera la gueule sur le banc, mais c’est un choix du coach comme un autre » Daniel Riolo— Source: RMC (22/09/21)

Tout le monde doit être mis en concurrence – Emmanuel Petit

« Je tiens à souligner que j’ai beaucoup de respect pour Steve Mandanda, pour le joueur et sa carrière. Je trouve qu’il a été, la plupart du temps, exemplaire sur et en dehors du terrain. N’oublions pas également que c’est le recordman des matchs à l’OM de toute l’histoire du club. Mais Sampaoli ne doit rien aux joueurs, il n’est pas là pour leur faire plaisir. Le crédit, c’est auprès des supporters. Steve sait qu’il est très apprécié et c’est déjà très bien. C’est très dur de rentrer dans le cœur des supporters et lui, il y est. Mais c’est vrai qu’il a 36 ans. Même s’il a rendu de très bons services dans les années précédentes, il n’empêche qu’au même titre qu’un joueur de champ, un gardien doit être mis en concurrence. On le voit dans beaucoup de clubs, au PSG ou à l’étranger. Sampaoli est dans l’immédiateté, il vient d’arriver au club, débute une nouvelle saison. Donc, tout le monde doit être mis en concurrence » Emmanuel Petit – Source : RMC (17/09/2021)