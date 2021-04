OM : Sampaoli sera intraitable sur son exigence de jeu !

Jorge Sampaoli a une idée bien précise du jeu qu’il veut mettre en place il ne changera pas d’avis. En conférence de presse ce vendredi, le coach argentin a expliqué les contraintes de son exigence…

Jorge Sampaoli attend des joueurs techniques pour mettre en place son effectif, il parle aussi de caractéristiques artistiques.

À mon âge, je ne changerai pas de philosophie — Samapoli

« À mon âge, je ne changerai pas de philosophie, je regarde les ressources pour faire jouer différent les joueurs de ce à quoi il sont été habitués. Avec un pragmatisme sans ballon pour les habituer vite. Cela implique des caractéristiques artistiques, il faut être capable de créer des relations entre les joueurs pour créer des relations de jeu qui soient enthousiasmantes. Je vois beaucoup d’équipes qui ne veulent pas de la possession du ballon et uniquement attaquer. J’essaye de créer de la valeur et un amour du ballon, pour créer avec et sans ballon. (…) Le niveau de technique de l’équipe par rapport à ses besoins, c’est-à-dire un fonctionnement collectif, est encore un peu déséquilibré. Certains joueurs, assurément, sont compatibles. Après, sur la technique pour le collectif, on est un peu déséquilibré. On doit travailler sur ça. Aujourd’hui, créer une identité et des idées de jeu est difficile car dès que certains commencent à jouer, ils veulent vite partir. On commence à mettre des choses en place et à peine au bout de six mois, c’est défait ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (02/04/2021)