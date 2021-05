OM : Sampaoli s’interroge sur son choix Balerdi / Henrique et pointe du doigt le véritable problème

L’OM n’a pas montré grand chose et a même souffert face à l’ASSE dimanche. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a expliqué son choix d’interchanger Leo Balerdi et Duje Caleta Car, il estime cependant que le problème de son équipe sur ce match est plus global…

Jorge Samapaoli a expliqué qu’il voulait installer un défenseur plus « agile » pour couvrir le côté gauche derrière Luis Henrique. Le technicien argentin a donc fait passer Leo Balerdi côté gauche et envoyé Duje Caleta Car à droite. un choix perdant car les deux joueurs ont été en difficulté. Cependant, Sampa estime que le véritable problème de son équipe face à l’ASSE a surtout été le manque de jeu proposé. Il attend bien plus de prise d’initiative et de jeu offensif.

Leo pouvait avoir cette fonction de couvrir dans le dos de Luis — Sampaoli

« Avec Luis Henrique comme cinquième défenseur (piston gauche) dans ce schéma, il fallait quelqu’un de très agile sur le côté pour le protéger. C’est pourquoi nous avons pensé, en prenant compte également des caractéristiques de l’adversaire que Leo (Balerdi) pouvait jouer stoppeur gauche et Duje stoppeur droit. Pourquoi ? Parce que Caleta-Car est plus un défenseur central et Leo pouvait lui avoir cette fonction de couvrir dans le dos de Luis. Mais aujourd’hui, cela a plus à voir avec le manque de jeu de l’équipe, au-delà des positions sur le terrain qui peuvent faire débat et nous serons sûrement d’accord sur ça. » Jorge Sampaoli : source : Conférence de presse / Dailymercato (09/05/2021)

Il nous a manqué du jeu offensif et c’est ce que je demande en tant qu’entraîneur — Sampaoli

« Mais quand on ne veut pas être maître du jeu ou quand on n’a pas cette possibilité de comprendre cette obligation de gagner avec ce maillot comme on l’a montré en première période, c’est compliqué même si en deuxième période on a pu voir un peu cette rébellion et la possibilité d’égaliser qui nous rapproche un peu d’une équipe qui a envie de se qualifier pour l’Europe. C’est vrai que les questions sur cette approche (de mettre Luis Henrique) peuvent aussi faire partie de l’analyse de ce match, on peut revenir sur le manque de protection de l’ailier dans ce système mais pour moi ce qui inquiète un entraîneur est le fait de voir une équipe qui ne joue pas et n’attaque pas alors que le projet est de le faire. Il nous a manqué du jeu offensif et c’est ce que je demande en tant qu’entraîneur. » Jorge Sampaoli : source : Conférence de presse / Dailymercato (09/05/2021)