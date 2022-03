OM : Sampaoli suspendu… pour un gros match !

Jorge Sampaoli gesticule en permanence dans sa zone technique lors des matches de l’OM. Le coach argentin est souvent sanctionné après ses gueulantes envers l’arbitre et il de cumuler 3 cartons jaunes…

Ce n’est pas la première fois cette saison, l’entraîneur de Marseille Jorge Sampaoli sera suspendu pour un match. Le coach a écopé d’un match de suspension pour avoir accumulé trois cartons jaunes dans une période de dix rencontres. Réunie mercredi, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a confirmé la sanction. Sampaoli sera donc absent à l’occasion d’un match déterminant : la réception de Nice le 20 mars prochain.

Je veux amener l’OM le plus haut possible — Sampaoli

Dans des moments comme ça, il y a l’exigence de devoir gagner, cette obligation, et pour beaucoup de joueurs, cela génère de la pression, de la frustration même, je pense que le bon mot est frustration. L’équipe est jeune, en plus. On a très bien commencé contre Monaco, une équipe de haut niveau, on a fait une bonne première période. Je suis arrivé il y a un an, la Commanderie brûlait… C’est difficile pour les joueurs d’avoir tant de pression, la peur de perdre s’installe parfois. Or, on ne peut pas jouer avec cette peur au ventre. Quel que soit le résultat, victoire, nul ou défaite, l’important est de jouer sans peur. Moi ce que je veux, c’est le bien de l’OM. Je ne pense pas aux joueurs, aux supporters, aux dirigeants, mais au club. Je veux amener l’OM le plus haut possible, c’est pour cela que je travaille toute la journée. Demain (jeudi), on aura un gros match, on doit être protagonistes. C’est un moment difficile, une étape de formation pour les jeunes joueurs. Mais on doit dépasser cette peur et jouer librement. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / L’Equipe (09/03/2022)