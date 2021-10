OM: « Sampaoli, un gros tricheur ! »

La scène avait fait le tour du web, lorsque Jorge Sampaoli a dévoilé son côté tricheur lors d’une partie de tennis-ballon face à Mattéo Guendouzi. Valentin Rongier a fait quelques révélations sur son entraineur argentin…

Sur ses réseaux sociaux l’Olympique de Marseille avait diffusé une partie de tennis-ballon entre Matteo Guendouzi et Jorge Sampaoli. Le jeune international Français avait pu constater que son coach n’était pas toujours très beau joueur, sous le regard d’un Valentin Rongier énorme ce dimanche soir face au FC Lorient (4-1), qui avait déjà pu vivre cette expérience insolite. Pour le média urbain Booska-P, il est revenu sur cet épisode :

Je ne rejouerais plus jamais de ma vie– Rongier

« A l’entrainement il est très impliqué, quand on fait les exercices il est avec nous limite il a envie de jouer. Mais je te rassure, il est un petit peu fou. J’ai fait un tennis-ballon une fois avec lui l’année dernière, je ne rejouerais plus jamais de ma vie. C’est n’importe quoi tu peux même pas jouer, c’est un gros tricheur, il parle sur tous les points. » Valentin Rongier— Source: Booska-P (17/10/21)

𝗨𝗻𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝘁𝗲𝗻𝗻𝗶𝘀-𝗯𝗮𝗹𝗹𝗼𝗻 𝗽𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗮𝘂𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗲𝘁 @MatteoGuendouzi ⚽️😂⁰⁰ 🖥 Ce soir 18h30 : 40 minutes d’immersion, de travail acharné et de moments rares avec la sortie du 1er épisode d’#ObjectifMatchs pic.twitter.com/XtmMDHk1xX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 10, 2021

Mattéo Guendouzi s’impose déjà comme un titulaire indiscutable dans l’effectif olympien. Alors qu’il était courtisé par d’autres écuries, il a expliqué dans les colonnes de Onze Mondial, l’importance de Sampaoli dans le choix de sa décision finale l’été dernier… :

Il est extraordinaire dans sa manière d’être– Guendouzi

« Quand tu me dis Jorge Sampaoli, le premier mot qui me vient, c’est extraordinaire ! Il est extraordinaire dans sa manière d’être, mais aussi dans sa manière de coacher et dans sa manière de voir le football. Beaucoup de personnes le voient sur le côté, à marcher comme un fou devant son banc. Ils pensent qu’il fait les 1 000 pas sans rien comprendre et qu’il s’énerve tout le temps. En réalité, Sampaoli ne résume pas à ça. Il y a juste à voir notre manière de jouer. Tu as vu comment il a installé sa vision du football ? C’est magnifique. Si tu regardes comment on joue depuis le début de saison, c’est magique. On a réussi de très bons matchs. On est en train de créer une vraie philosophie de jeu avec ce coach. C’est pour ça que ça marche bien. Humainement, j’aime beaucoup sa personne. Avant de signer, il m’a présenté le projet. Il m’a expliqué ce qu’il voulait faire de moi. C’est ce que j’ai aimé dans son discours. Il m’a dit : « Matteo, tu es un très bon joueur, mais avec moi, tu vas progresser et apprendre de nouvelles choses. » Mattéo Guendouzi— Source: Onze Mondial (07/10/21)