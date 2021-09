OM : Sampaoli va devoir faire avec 11 absents face à Nîmes (amical)

A peine quatre matches de Ligue 1 disputés que l’OM doit déjà prendre une pause pour ces fameuses trêves internationales. Pour garder le rythme, le club olympien va affronter Nîmes (L2) lors d’un match amical demain matin…

La Provence précise que ce match va se jouer à huis clos ce vendredi matin, à 11h30, contre le Nîmes Olympique, 4e de Ligue 2. « Ce match se jouera dans le huis clos du centre Robert Louis-Dreyfus. Jorge Sampaoli devra composer sans les onze internationaux retenus avec leur sélection. »

OM vs Nîmes ce vendredi au centre RLD

Jorge Sampaoli devra composer sans les onze internationaux retenus avec leur sélection #TeamOM #OM https://t.co/D1g6JTJRY5 — La Provence OM (@OMLaProvence) September 2, 2021

Les 11 internationaux de l’OM

Pour rappel, Steve Mandanda et Mattheo Geuendouzi (France), Cengiz Ünder (Turquie), de Duje Caleta Car (Croatie) participent aux qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. William Saliba a été appelé chez les Espoirs qui jouent une qualification pour l’Euro. Konrad de la Fuente (USA) participera lui aussi aux qualification pour la Coupe du Monde mais dans la zone Concacaf. Gerson a profité des absences des brésiliens de Premier League pour rejoindre la sélection brésilienne. Enfin, les jeunes Salim Ben Seghir et Bilal Nadir ont été retenus avec les U19 français, Franco Tongya avec les U20 italiens et Esey Gebreyesus avec les U18 suisses…

Steve Mandanda et Mattheo Geuendouzi (France)

Cengiz Ünder (Turquie)

Duje Caleta Car (Croatie)

Konrad de la Fuente (USA)

Gerson (Brésil)

William Saliba (France Espoirs)

Salim Ben Seghir et Bilal Nadir ( U19 français)

Franco Tongya (U20 italiens)

Esey Gebreyesus (U18 suisses)