OM : « Sampaoli va-t-il réussir à réveiller Balerdi ? »

L’OM s’est imposé 1-0 face à Rennes mercredi lors du match reporté de la 22e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation du match de Leonardo Balerdi…

Pour son premier match comme coach de l’OM, Jorge Sampaoli a lancé un 5-3-2 avec Thauvin au milieu de terrain, Payet en soutien de Milik et Balerdi comme libéro. Les joueurs marseillais ont affiché un visage plus volontaire et des actions collectives par séquences. Arek Milik a eu quelques occasions, mais Rennes a aussi eu quelques temps forts. Globalement le match a été très moyen, et Terrier aurait pu ouvrir le score à la 75′, mais sa frappe s’est écrasée sur la barre transversale de Mandanda. Les entrants Benedetto, Henrique et Cuisance ont permis à l’OM de marquer l’unique but du match. Titularisé dans la défense à trois, Balerdi a le profil pour assurer le rôle de libéra, il doit gommer toutes ses petites erreurs. L’argentin a déjà mieux assurer ses relances et c’est ce que l’on attend de lui…

La note de Leonardo Balerdi : 6/10

Son appréciation