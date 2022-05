OM : La réaction de Sampaoli

« On a été dépassé sur les actions sans ballon surtout, quand on a eu le ballon on a été beaucoup trop imprécis. Rennes a été meilleur que nous, c’est tout. Peut être que moi aussi j’ai une part de responsabilité dans ce qui s’est passé ici ce soir (samedi). On voulait contrôler le jeu mais l’adversaire ne nous a pas laissé le faire, on a dû modifier nos plans mais à ce stade de la saison on n’avait pas beaucoup de variante. On a essayé de mieux jouer en deuxième mi-temps pour gagner mais on ne le méritait pas. C’est très difficile de l’expliquer. On a subi ce match que ce soit au niveau footballistique et émotionnel. Le rendement offensif a été pauvre. On a essayé d’apporter plus de variété en deuxième mi-temps avec l’entrée de Bamba Dieng. En fait, le match a davantage tourné en faveur de Rennes qui a été bien meilleur dans les deux surfaces de réparation. Prendre la deuxième place?C’est dur, bien sûr, surtout parce qu’on ne dépend plus de nous. Mais il reste un match déterminant chez nous au Vélodrome. Si on gagne, on peut atteindre cet objectif de qualification en Ligue des Champions. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (14/05/22)