Rennes – OM (2-0) : Le dur constat de Valentin Rongier !

La réaction à chaud de Valentin Rongier juste après la défaite de l’OM face à Rennes (2-0)

L’Olympique de Marseille s’incline face à Rennes (2-0). Une défaite qui fait très mal à deux journée de la fin du championnat. L’OM a perdu la seconde place du classement de Ligue 1.

Le milieu de terrain de l’OM Valentin Rongier s’est exprimer au micro de Canal+ Sport juste après la rencontre pour faire part de son immense déception.

«On n’a pas du tout fait le bon match, surtout qu’on n’est pas bien rentrés dedans. On n’a pas réussi à faire ce qu’on voulait et ils ont été meilleurs que nous ce soir. On aurait pu rivaliser avec Rennes. C’est facile de le dire après le match, mais il fallait le faire sur le terrain. Il reste un match, on va tout faire pour gagner les trois points la semaine prochaine.» Valentin Rongier – Source : Canal + Décalé.