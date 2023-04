OM : Sanchez au dessus techniquement, mais trop longtemps sur le terrain…

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de son match face au FC Lorient. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation d’Alexis Sanchez.

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à faire mieux que de prendre 1 point face à Lorient au Moustoir ce dimanche soir sur le score de 0-0. La dynamique de l’équipe s’étiole de match en match et la course au titre semble s’éloigner de plus en plus. Malgré une domination de la rencontre, les olympiens ont été maladroits et peu inspirés dans les derniers gestes…

La note de Alexis Sanchez : 5/10

Son appréciation

Sanchez bien seul dans la sureté technique !

Toujours aussi actif, il est un des rares a jouer juste, a faire des passes dans le bon tempo. Il sert parfaitement Under à deux reprise mais ce dernier ne conclut pas. Le Chilien est toujours utile dos au but et tente de construire, mais il est souvent peu servi par ses coéquipiers. Moins disponible lors du second acte, Tudor a trop tardé à le sortir…

Les notes des médias

L’Equipe 5/10 En première période, il y avait lui et les autres. Il s’est démené sur chaque ballon, décrochant parfois très bas pour insuffler le mouvement, mais il manque de soutien pour concrétiser ses bonnes idées. Techniquement, il a longtemps été impeccable, avant de lever nettement de pied en seconde période, fatigué et remplacé par Vitinha (82e). Maxifoot 4/10 Un match ingrat pour l’attaquant chilien, qui a tenté de se débattre au milieu de la dense défense lorientaise. En dehors d’un bon décalage pour Ünder en début de partie, il n’a pas été vu malgré des bonnes prises de balle. Une partie compliquée. Foot Mercato 4/10 Souvent obligé de décrocher jusqu’à la ligne médiane pour participer au jeu marseillais, le Chilien a également fourni beaucoup d’efforts dans son pressing. Auteur de quelques belles inspirations, à l’image de son numéro de soliste et de son décalage pour Ünder (13e), il a néanmoins manqué de relais offensifs et a rarement pu combiner dans le dernier tiers. Peu en vue après le retour des vestiaires, il a été remplacé par Vitinha (82e)

Le débrief à suivre ci-dessous en vidéo

On a joué avec une bonne intensité

« Je ne suis pas content de ce résultat, mais je ne peux rien reproché aux joueurs. On a joué avec une bonne intensité. On s’est bien préparé. On a mis sur le terrain ce que l’on avait travaillé. Mais c’était dans les derniers mètres que la dernière passe, le dernier geste étaient difficiles. Lorient ne voulait pas jouer. Ils sont restés en défense et ont joué en contre. C’est le foot français typique. Je suis satisfait de l’intensité de l’équipe. Je suis content de la manière dont on s’est présenté et de notre football. C’est un match sérieux, mais pour faire la différence il faut arriver à marquer. » Igor Tudor – Source : Prime Vidéo (9/04/2023)