À Marseille, Alexis Sanchez fait le bonheur des supporters. Le buteur chilien est le marseillais le plus décisif de la saison. Lilian Azemon loue l’attitude et le respect que montre le joueur de 34 ans à l’OM.

Auteur de son douzième but de la saison à Reims (1-2), Alexis Sanchez continue de porter l’OM sur ses épaules à dix journées de la fin du championnat. Si le chilien a manifesté son désir de prolonger son contrat à Marseille, il a demandé certaines garanties aux dirigeants marseillais. La qualification pour la prochaine Ligue des Champions et le recrutement de joueurs de premier choix en font partie. Sur le plateau de DFM, Lilien Azemon loue le respect que voue Alexis Sanchez aux supporters mais émet des doutes sur la capacité de la direction à tenir ses engagements vis-à-vis de son attaquant.

Sanchez a besoin de garanties pour continuer à l’OM

« J’adore la mentalité de Sanchez. Il respecte les supporters et ça fait du bien d’avoir des joueurs comme ça. Cela n’arrive pas tous les jours. Après je ne sais pas si l’OM va arriver à lui donner ce qu’il demande. Lui, il veut gagner des trophées. C’est super d’avoir un joueur comme ça. Il est venu à Marseille pour gagner. C’est bien d’avoir des joueurs d’équipe mais il faut aussi des joueurs comme ça. Il faudra qu’ils soient mieux entourés. Il veut des garanties et à l’heure actuelle, je ne sais pas si l’OM sera en mesure de les lui offrir. » Lilian Azemon – Football Club de Marseille (28/03/2023)

Alexis Sanchez, c’est l’anti-Messi

« C’est marrant parce que Florent Germain a dit récemment sur BFM Marseille, et il l’a redit aujourd’hui qu’il pensait que c’était le meilleur joueur de l’OM depuis sur les cinq dernières années et il a rajouté, sur les dix dernières années. Je suis d’accord et je voulais effectivement insister sur ce qu’il fait parce que quand j’étais allé à Rennes – Marseille, au stade, je m’étais amusé à faire une caméra isolé sur lui et il râle beaucoup après ses partenaires. Il est vraiment dans une exigence permanente pour lui même et pour les autres. Je pense quand même qu’il souffre du fait d’être seul devant au niveau des appels. Je pense qu’il se régalerait encore plus à avoir un joueur plus proche de lui. On pensait que ce serait Vitinha mais c’est peut être pas celui là. C’est quand même un manque pour lui parce qu’il fait beaucoup d’efforts. Et après il est souvent soulé quand Tavares ne lui a redonne pas un ballon qu’il a demandé quand Ünder ne traduit pas ce qui lui a ce qui lui a passé. Il a une attitude de gagneur ce qui est une grande qualité. Mais la qualité technique qu’il a montré sur ce coup franc est absolument exceptionnel. C’est plutôt tout le reste dont on parlé qui est impressionnant. C’est toutes ces courses, toutes ces courses de replacement entre entre les deux défenseurs. On ne peut pas être tranquille en tant que défenseur. Ce qu’il a fait à Abdelhamid, quand il a le ballon avant le passe de Pau Lopez. Le défenseur fait une grosse erreur mais c’est dans l’attitude. C’est pour ça que je dis que c’est l’Anti-Messi même si on va me dire qu’on rapporte tout au PSG. C’est un gars qui a une grosse carrière, qui a une grosse carte de visite, qui vient à Marseille qui met la pression, qui a 34 ans. Moi quand il arrive, je me dis c’est top parce que c’est un grand attaquant. Mais il a effectivement la crainte de dire on l’a pris trop tard. Il arrivait à 34 ans en France, ce n’est pas le cas. C’est remarquable. C’est génial pour l’OM mais c’est surtout génial pour la Ligue1 parce que je trouve que de voir que des joueurs comme ça peuvent avoir cette attitude-là, ça nous réconcilie un peu avec ce qu’on peut voir par ailleurs. » Florent Gautreau – Source : RMC (19/03/23)