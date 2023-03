OM : Sanchez intraitable même dans ce jeu à l’entraînement !

Alexis Sanchez est au-dessus du lot sur le terrain et à l’entraînement. Même dans les jeux, l’attaquant chilien est un grand compétiteur et ne fait pas de sentiments.

En feu sur chaque ballon

Le dernier jeu à la mode lors de l’entraînement est le Two touch circle challenge, qui s’apparente à du tennis-ballon entre quatre joueurs, mais avec un rond central fait avec des plots, au lieu du filet. Le compte Twitter de l’OM a publié une vidéo de ce jeu, entre Leo Balerdi, Alexis Sanchez et les deux féminines, Jenny Perret et Carla Giaimo.

La semaine dernière on apprenait, par Igor Tudor, que le Niño Maravilla arrive trois heures avant le début de l’entraînement pour aller à la salle. Même lors des séances il montre ses talents de buteur, mais également ses qualités de la tête et de contrôle du ballon. C’est bien évidemment le chilien qui gagne ce challenge, en étant « en feu sur chaque ballon« .

Le besoin de gagner et d’être constamment au top de sa forme se fait ressentir à chaque entraînement.

