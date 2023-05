OM : Sanchez, le joueur clé ! 

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face au SCO Angers en clôture de la 35e journée de Ligue 1 ce dimanche. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation individuelle de certains joueurs, voici la note et l’appréciation d’Alexis Sanchez.

L’Olympique de Marseille a longtemps été incapable de concrétiser sa grosse domination face au SCO ce dimanche. Pire, les visiteur en bloc bas ont ouvert le score suite à un contre très bien conclu par Sima (0-1 / 29′). L’OM avait pourtant bien entamé le match avec une grosse occasion pour Payet bien sortie par Bernardoni. Puis, le jeu a été moins intense et les visiteurs ont en profité. En seconde période, Sanchez a relancé son équipe bien servi par Clauss. Malinovskyi s’est un peu réveillé permettant à Payet de marquer le but du 2-1. Enfin, Veretout a transformé un penalty validé par la VAR pour une main flagrante dans la surface. L’OM s’impose 3-1 mais aurait pu d’avantage soigner son goal-average, notamment sur de grosses occasions de Vitinha et Tavares en fin de match.

La note d’Alexis Sanchez : 7/10

Son appréciation

Sanchez, le joueur clé !

Il fait la différence, encore une fois. Souvent juste dans ses prises de balles, il est le joueur sur lequel l’OM peut s’appuyer. Très engagé dans son jeu, il presse et se rend disponible en permanence. Bien servi par Clauss, il égalise du bout du pied avant d’être passeur décisif pour Dimitri Payet sur le 2-1. C’est clairement, le joueur au dessus dans cette équipe.

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Il a plutôt été bien pris par la densité de la défense axiale angevine, mais il est parvenu à s’en défaire, souvent à la limite du hors-jeu mais dans un bon timing. À l’arrivée, sa feuille de stats parle pour lui : un but capital du bout du pied sur un centre parfait de Clauss (34e, 1-1) et une passe finalement décisive pour Payet. Remplacé par KABORÉ (72e). Maxifoot 7/10 L’attaquant chilien a encore une fois répondu présent. Sans être flamboyant, il a été d’une efficacité remarquable en égalisant rapidement d’une reprise à bout portant puis en délivrant une belle passe décisive pour Payet sur le deuxième but. Il a été d’une précision chirurgicale, une fois de plus. Foot Mercato 8/10 Que serait l’Olympique de Marseille sans lui ? Bien différent. Pour une énième fois, le Chilien a été ultra précieux pour son équipe. C’est lui d’abord qui remet les siens à l’endroit en égalisant après une bonne déviation. Il est ensuite passeur décisif sur le deuxième but de Marseille au retour des vestiaires. Chacune de ses prises de balles ont été efficientes. Match après match, il confirme qu’il est l’homme providentiel de l’OM. Son départ en fin de saison serait une énorme perte.

Le débrief de ce match ci-dessous en vidéo

Je mets l’équipe que je vois gagner

« Si Lens fait match nul et qu’on l’emporte, la différence de buts peut faire la différence… On aurait aimé marquer plus, c’est dommage, mais il faut retenir la victoire et le nombre de points obtenus. (…) Payet a fait un bon match. C’était un choix différent, on s’attendait à un bloc bas du côté d’Angers. J’ai mis deux milieux de terrain et deux joueurs en soutien d’Alexis (Sanchez), dont lui et Malinovskyi, ainsi que des joueurs de couloirs offensifs avec Clauss et Ünder pour avoir des un contre un. Je suis content de la prestation de tous les joueurs. Tout le monde a bien joué. Maintenant, il faut voir ce qui nous attend pour les trois derniers matches. Encore une fois, je fais des choix en fonction de ce que je vois, je mets l’équipe que je vois gagner. J’ai mis Rongier là car j’ai vu Angers jouer comme ça. L’avoir en défense me permettait d’avoir un joueur qui pouvait monter au milieu de terrain« . Igor Tudor – Source : Conférence de presse (15/05/2023)