OM : Sanson explique comment Villas-Boas arrive à fédérer son groupe !

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Morgan Sanson a évoqué sa remise en question à l’été 2019… Il explique également comment AVB a réussi à fédérer tout un groupe.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face à Toulouse au Vélodrome. Pour cette rencontre, Valentin Rongier a été mis au repos mais Morgan Sanson était titulaire.

Tout le monde va au front pour AVB

Le milieu de terrain s’est exprimé au micro de Téléfoot pour évoquer son début de saison… Mais aussi l’apport d’André Villas-Boas dans son groupe.

« De ma part, il y a eu une grosse remise en question cet été. Je me suis dit que j’avais une revanche à prendre. Pour moi mais aussi pour tout l’entourage. On repartait de 0 avec un nouveau coach donc je devais faire mes preuves pour faire une belle saison. Tout le monde va au front pour AVB, c’est ce qui fait sa force aujourd’hui. Ceux qui jouent, ceux qui jouent moins… Tout le monde est derrière lui et accepte ses choix. Il nous dit les choses, il est franc. Les entraînements aussi sont bons »

Morgan Sanson – Source : Téléfoot