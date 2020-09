OM – Sanson : « Je ne sais pas ce qu’on fait »

La réaction à chaud de Morgan Sanson au micro de Canal + après le match nul concédé par l’Olympique de Marseille au Stadee Vélodrome contre le FC Metz (1-1) ce samedi soir.

Auteur du but égalisateur en toute fin de match le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Morgan Sanson s’est exprimé au terme de la rencontre au micro de Canal +.

« on a de la chance » — Sanson

« Oui ça a été compliqué. On a eu l’impression de gérer la première mi-temps. On a eu la possession du ballon. Après le 1er but, on dort un peu, je ne sais pas ce qu’on fait, on n’a pas le ballon. Et on a de la chance, on arrive à égaliser mais c’est compliqué. On n’arrive pas à aller du gardien jusqu’au but adverse en combinant ou un peu, de temps en temps. Ça fait un nul à la maison. On perd des points à domicile, c’est compliqué. Ce soir, on voulait faire beaucoup mieux par rapport aux 2 derniers matches. C’est un ensemble collectif. » Morgan Sanson – Canal + (26/09/2020)

