OM : « Sanson, le symbole incompréhensible de cette équipe… »

L’OM s’est incliné 3-0 face au FC Porto mardi soir lors du troisième match de poule de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Morgan Sanson.

Villas-Boas avait annoncé autre chose face à Porto. Le coach olympien n’a pas menti car son 4-4-2 était plus ambitieux, son bloc bien plus haut sur le terrain et le pressing proposé intéressant. Mais l’illusion n’a pas fait long feu, car les joueurs n’ont pas été à la hauteur de l’évènement. Entre erreurs collectives et individuelles, l’OM a offert l’ouverture du score à Porto dès la 5e minute de jeu, Thauvin est allé chercher un penalty 5 minutes plus tard que Payet à bazardé au dessus de la barre. A contrario, Oliveira a parfaitement tiré son penalty (2-0 / 28e) suite à une faute évitable d’Amavi dans la surface. L’OM ne se relèvera jamais de ce second but et les entrées en seconde mi-temps ne changeront rien au scénario. Les portugais, qui s’offriront même un 3e but par Diaz, auraient même pu en marquer d’autres. De nouveau titulaire au milieu, Morgan Sanson a encore couru dans le vide, n’a pas gagné ses duels et n’a pas pesé sur le jeu. L’exemple parfait du titulaire de la saison dernière qui n’est pas au niveau…

La note de Morgan Sanson : 2/10

Son appréciation