OM: Sanson « Personne triche dans cette équipe ! »

L’OM a battu Lille 2-1 et prend 12 points d’avance sur son adversaire du soir. Morgan Sanson s’est exprimé au micro de Canal + à la fin du match…

C’était très moyen en première MT– Sanson

A LIRE AUSSI : OM: Christophe Galtier ne veut pas que l’on oublie le travail de Villas-Boas !

« C’était moyen en première MT. C’est compliqué de revenir dans ce genre de match mais on a eu les ressources nécessaires. On a rien lâché avec un grand état d’esprit comme depuis le début de la saison. Valère et Dario ont repris de la confiance, c’est très important pour la suite de la saison. Gagner à Lille c’est dur et on l’a fait. Personne triche dans cette équipe malgré notre effectif court. » Morgan Sanson— Canal +