OM : Sarr, attaquant inoffensif !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM a été incapable d’aller chercher cette 6e place et s’est piteusement incliné 1-0 face à Reims lors du match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Jonathan Clauss lors de ce match.

Pour ce Reims – OM, Jean Louis Gasset a proposé un 3-5-2 avec Meité dans la défense à trois avec Mbemba et Balerdi. Les marseillais ont été incapables d’organiser un pressing digne de ce nom, ils se sont fait bouger par l’impact physique de leurs adversaires. Reims croit ouvrir la marque en début de rencontre mais le but de est refusé pour une position de hors jeu (5′). Lopez sauve son équipe sur d’une parade décisive sur une frappe puissante d’ Ito (16′). Les olympiens ont quelques opportunités mais ne parviennent pas a conclure. Sarr rate notamment un face à face avec Diouf. L’attaquant de l’OM pique son ballon, mais portier la dévie en corner. (25′) Reims ouvre finalement la marque suite à un centre de son ailier japonais dévié dans sa cage par Mbemba (35′, 1-0) . L’OM est tout proche de sombrer dans les minutes qui suivent, mais, Lopez est sauvé par son poteau sur une très belle frappe enroulée d’Ito (37′). Au retour des vestiaires, les marseillais ne parviennent guère à faire mieux. Le niveau technique des joueurs est toujours autant affligeant. Luis Henrique rate un face à face avec Diouf (70′). la frappe croisée du droit du brésilien est détournée du pied par le gardien rémois. Rien de plus pour Marseille qui a encore montré un bien triste visage à l’extérieur…

A lire : Mercato OM : ça se complique pour Fonseca ?

A lire : Mercato OM : Le terrible constat de Gasset sur le niveau des joueurs et leur avenir !

La note de Ismaila Sarr : 2/10

Son appréciation

Sarr, attaquant inoffensif !

Aligné comme deuxième attaquant aux côté d’un Aubameyang diminué, il a confirmé son niveau. Il court, il a envie mais il n’a pas la technique suffisante pour… Il gâche un face à face avec Diouf, et surtout rate la plupart de ses gestes. Il a la vitesse mais aucune maitrise, il est maladroit et brouillon. Un joueur trop limité techniquement pour être décisif. Une grosse déception du mercato estival.

Pour voir le debrief énervé de ce Reims – OM

Les notes des médias