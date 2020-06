OM : « Sarr ? J’attendais une décision rapide, laquelle n’a pas été donnée pour l’instant… »

Sollicité par plusieurs sélections africaines, Bouna Sarr en veut pas trancher. L’ailier ou latéral droit dispose encore de deux ans de contrat avec l’OM pourrait changer de club cet été. En attendant, le sélectionneur de la Guinée n’a toujours pas eu de réponse !

Même s’il a été contraint de retrouver son poste d’ailier la saison dernière, Bouna Sarr a pris une autre dimension depuis qu’il a été replacé comme latéral droit. Ce dernier est sollicité par plusieurs sélections africaines, Sénégal et Guinée. Le latéral peut aussi jouer pour l’Equipe de France. Didier Six, le sélectionneur de la Guinée, a contacté Bouna Sarr mais n’a toujours pas eu de réponse…

je n’insiste pas pour convaincre Sarr de venir jouer pour la Guinée — Six

Didier Six s’est confié aux journalistes RFI sur via WhatsApp Afrique Football média. Il explique qu’il ne veut pas insister pour convaincre Sarr. Il a rencontré le joueur marseillais au mois janvier dernier, à l’occasion de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le SCO Angers.

« Pour Bouna Sarr, je tiens à dire que je n’insiste pas pour le convaincre de venir jouer pour la Guinée. Je suis allé le voir une fois, j’attendais une décision rapide, laquelle n’a pas été donnée pour l’instant. Parce que je n’ai pas eu de réponse, je suis obligé de faire avec ». Didier Six – source : WhatsApp Afrique Football Média (08/06/2020)