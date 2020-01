OM : Sarr raconte son but et veut retenir la leçon de la seconde mi-temps !

L’OM s’est qualifié pour les quarts de finale de Coupe de France mercredi soir face à Strasbourg. Bouna Sarr, auteur d’un superbe premier but en solo, s’est arrêté en zone mixte après la rencontre…

Bouna Sarr a débloqué la rencontre en passant en revue la défense alsacienne pour terminer l’action d’une frappe précise. Le latéral droit a détaillé l’action de son but en zone mixte, il veut aussi ne pas oublier le relâchement en seconde période…

C’est une belle action, un beau but — Sarr

« Plus j’avance sur le terrain, plus j’estime que je peux aller au bout de mon action. Je me sers assez bien de l’appel de Valère Germain qui crée un espace et fait hésiter l’adversaire. C’est une belle action, un beau but. Ça me fait plaisir, ça montre que je suis capable d’aller au bout de mes actions. J’espère que j’aurai la possibilité d’en mettre d’autres. Je l’ai revu, mes parents m’ont envoyé les images sur le téléphone. On a fait la mi-temps parfaite avec ces deux buts d’avance. Il faut rester vigilant, car on n’a pas été très bon en deuxième période, on n’a pas su se mettre à l’abri. Il faut tirer les leçons de ce match, ça ne va pas toujours passer. » Bouna Sarr – Source: La Provence (zone mixte)