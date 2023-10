OM : Sarr trop brouillon

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’OM s’est incliné 1-0 face à Nice dans un match globalement médiocre. Voici la note et l’appréciation d’Ismaïla Sarr lors de ce match.

Pour ce nouveau match de Gennaro Gattuso comme coach de l’OM, les joueurs ont eu du mal à répondre présents. Si en première mi-temps, les marseillais semblaient proposer d’avantage avec un jeu qui part du gardien et un pressing haut, il n’y pas eu d’occasions franches mis à part un but hors jeu de Sarr. Le match a été médiocre avec beaucoup de déchet technique. Aubameyang a eu une énorme occasion mais il n’a pas maitrisé sa frappe face à Bulka. Juste après, Balerdi a été expulsé et Guessand a marqué de la tête sur le coup franc. Sarr et Ndiaye ont eu des occasions, mais il n’ont pas réussi à maitrisé leur action. L’OM s’incline et va devoir se secouer.

La note d’Ismaïla Sarr : 4/10

Son appréciation

Sarr trop brouillon

Sarr fait les efforts dans le pressing et le replacement. Il aurait pu marquer un joli but en première mi-temps, mais il était hors jeu. Dommage car il avait maitrisé techniquement cette action ce qui n’a pas été le cas ensuite. L’international sénégalais a gâché deux grosses occasions. Bien servi par Aubameyang, il rate son contrôle de la poitrine, puis trouvé dans le dos de la défense il n’arrive pas à contrôler le ballon du pied cette fois.

