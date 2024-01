OM : selon Gattuso, « il va nous aider »

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les 16es de finale de Coupe de France en s’imposant 0-1 à Metz face à Thionville grâce à une réalisation de Pierre-Emerick Aubameyang (62e). Gennaro Gattuso avait évoqué l’arrivée de Jean Onana, qui a depuis été officialisé.

L’OM s’est qualifié pour les 16es de finale de Coupe de France en s’imposant 0-1 sur la pelouse du stade Saint-Symphorien face à Thionville grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang sur une superbe ouverture de Veretout (62e). Avant ce match, Gennaro Gattuso avait évoqué le mercato en conférence de presse vendredi. « Au niveau numérique, on va dire qu’à l’heure actuelle, on a besoin d’un milieu de terrain. Concernant les attaquants et les défenseurs, nous réussirons à gérer un peu. Mais si quelque chose se passe à un des milieux de terrain, nous allons être en difficulté. Sûrement, au niveau numérique aujourd’hui, c’est la position où nous sommes le moins bien pourvus. C’est la position où nous sommes le plus vulnérables. (…) Ce qui est important aussi, c’est que le profil qu’on recherche, c’est quelqu’un qui connaît déjà un peu ce championnat, qui connaît la France, qui parle français aussi, parce que c’est vrai qu’on n’a pas de temps à perdre. On a un match toutes les semaines, donc on ne peut pas se permettre de prendre quelqu’un qui n’est pas encore prêt au niveau de l’adaptation, au niveau mental. Donc voilà, ce qui est important, c’est vraiment d’avoir quelqu’un. On recherche un profil de quelqu’un qui puisse, dès le début, à peine arriver, pouvoir jouer et nous donner un coup de main. »

Onana connaît bien la Ligue 1, il a joué de nombreux matchs dans le championnat français. Il va nous aider

Interrogé en conférence de presse après la qualification de son équipe en Coupe de France dimanche, le coach italien a évoqué l’arrivée de Jean Onana arrivé à Marseille dimanche. « J’en dirai plus après la visite médicale, j’espère que ça se passera bien, mais c’est un joueur que l’on a choisi, comme je le disais vendredi en conférence de presse, parce qu’il connaît bien la Ligue 1, il a joué de nombreux matchs dans le championnat français. Il va nous aider. »

Gennaro Gattuso retient avant tout la qualification, même si son équipe aurait pu être plus « brillante ».

« On pouvait beaucoup mieux faire »

« L’important était de se qualifier après les difficultés durant ce match, il n’y a pas de divisions qui comptent. Quel que soit l’écart, il faut entrer sur le terrain et jouer. Thionville a fait le match qu’il fallait faire, le match de leur vie devant 25 000 personnes pour la première fois de leur carrière. On pouvait beaucoup mieux faire en première période, notamment avec le ballon mais on prend cette victoire, on aurait pu être plus brillant mais c’est aussi la conséquence du gros travail accompli ces derniers jours », a confié Gattuso.