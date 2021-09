OM : Selon Molina, « Eyraud n’a pas été démis de ses fonctions… »

Invité sur un Space sur Twitter, Romain Molina a abordé plusieurs sujets graves sur le monde du football avant d’évoquer la présence de Jacques-Henri Eyraud à l’Olympique de Marseille. Malgré ce que beaucoup croient encore, l’ancien président est toujours au club et est l’un des représentants du club aux instances.

Ce lundi soir, le journaliste Romain Molina a été invité sur un Space sur Twitter pour évoquer plusieurs dossiers en direct. Ce dernier a notamment affirmé qu’un international français aurait violenté deux femmes et se serait exhibé. Le club aurait camoufler cette histoire afin de pouvoir le transférer. Après ces sujets sensibles, le journaliste a été questionné sur le cas de Jacques-Henri Eyraud.

C’est toujours Eyraud le point de contact des instances de l’OM, ça n’a pas changé — Molina

Depuis la nomination de Pablo Longoria en tant que président, beaucoup de supporters pensent que JHE n’est plus au club. En mars dernier, le journal L’Equipe confirmait que l’ancien président avait été nommé vice-président du conseil de surveillance malgré le fait que Frank McCourt dise « He is out » lorsqu’il est venu à Marseille. Lors de ce Space, Romain Molina a apporté quelques précisions sur la gestion de ce cas.

« Mais Eyraud est toujours à l’OM ! Qui fait les rendez-vous avec les instances? Ce n’est pas Longoria, c’est Eyraud. Non, il n’a pas été démis de ses fonctions, c’est ce que l’on essaye de vous faire croire. Eyraud ne gère pas ce qu’il gérait avant mais il a toujours des fonctions à l’OM. A Paris, il a un bureau avec trois autres personnes. C’est toujours le point de contact des instances de l’OM, ça n’a pas changé. Il n’est pas dans le sportif mais il a toujours un rôle. Je ne sais pas exactement ce qu’il fait mais il a toujours un rôle. Les mecs sont malins, ils ne le mettent pas en première ligne maintenant. Longoria communique super bien, ils ont l’impression qu’Eyraud n’est plus là mais il est toujours là. Qui au conseil d’administration de la Ligue représente l’OM? C’est Longoria ou Eyraud? C’est Jacques-Henri. Arrêtons de dire qu’il n’est plus là. Ce n’est pas un scoop ce que je dis, il suffit simplement de chercher un petit peu. Tous les suiveurs de l’OM doivent le savoir je pense. Ne suivant pas le club au quotidien, je ne peux pas en parler mais je pense que beaucoup en ont parlé. » Romain Molina – Source : Space (13/09/21)