Riolo s’enflamme pour l’OM de Sampaoli (même si ça « énerve les supporters du PSG »)!

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la victoire de l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco ce week-end à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1.

Le club marseillais s’est imposé en principauté face à l’AS Monaco (0-2) au terme d’une prestation qui a marqué les esprits. Sur les ondes de RMC Sport dans l’émission l’After Foot le journaliste Daniel Riolo n’a pas caché son enthousiasme concernant le jeu pratiqué par l’équipe de Jorge Sampaoli.

On s’éclate quand on regarde l’OM

« Objectivement, ce que propose l’OM, le projet de jeu de Sampaoli depuis qu’il est arrivé, et là maintenant que ça prend forme avec les joueurs qu’il a recruté, c’est l’équipe la plus agréable à regarder. On s’éclate quand on regarde l’OM. Quand je regarde cette équipe je n’ai même pas envie de savoir comment ça joue je m’en fout. Il y a tout le temps du mouvement, de la générosité, un état d’esprit pour l’instant formidable. Est-ce que dans quelques temps ça va changer ? On verra bien, mais moi je n’ai pas envie de penser ça, j’ai envie de « kiffer ». Milik et Payet ne sont pas encore là et il peuvent encore bonifier cette équipe. A chaque fois qu’on voit cette équipe jouer on passe un super moment, c’est la base quand on est passionné par ce jeu. Je suis désolé pour les supporters parisiens qui ne veulent pas l’admettre, mais objectivement c’est indéniable. Ce n’est que du plaisir que d’envisager ce qui peut se passer avec cette OM. » Daniel Riolo – Source RMC Sport (13/09/2021)

