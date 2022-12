OM : Seul Messi dépasse Payet en Europe sur cette stat’ !

Dimitri Payet est un joueur particulier pour les supporters de l’Olympique de Marseille… Mais statistiquement, il met tout le monde d’accord depuis 2009 !

Le compte The Pop Foot a été partagé par BeFootball sur une statistique concernant Dimitri Payet ! Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille brille par ses passes dangereuses et fait le bonheur des supporters marseillais depuis plusieurs années. Si bien qu’il a réussi à dépasser des joueurs exceptionnels dans un secteur de jeu.

Payet dépasse KDB, Kroos, Özil…

En effet, à part Lionel Messi, aucun autre joueur n’a délivré autant de passes clés que Dimitri Payet en Europe depuis 2009 ! Dans ce classement, il y a pourtant Kevin De Bruyn, Mesut Özil ou encore Toni Kroos… Le numéro 10 marseillais excelle offensivement mais pas seulement avec ses buts ou ses passes décisives !

Dimitri Payet est le deuxième joueur en Europe ayant délivré le plus de passes clés depuis 2009 ✨🇫🇷 Il devance les meilleurs De Bruyne, Özil, Kroos, Müller etc… Seul Lionel Messi le devance ! (@ThePopFoot) pic.twitter.com/Q4UWgTcQWK — BeFootball (@_BeFootball) December 25, 2022

Payet sera l’homme de la deuxième partie de saison !

L’Olympique de Marseille sera de retour face à Toulouse en Ligue 1 dans quelques jours pour la reprise du championnat ! Lors de cette grosse trêve liée à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les Marseillais en ont profité pour jouer deux matchs amicaux face à Sassuolo et Nîmes. Durant ces deux rencontres, Dimitri Payet a trouvé le chemin des filets. Pour Benjamin Courmes, cela suffit à penser qu’il sera l’un des joueurs phares de la deuxième partie de la saison marseillaise !

« But de Payet face à Nîmes ! Il sera l’homme de cette seconde partie de championnat, je l’annonce. Comment ça il n’a plus de concurrence? On parlait de Dieng, il peut très bien faire descendre Sanchez et mettre Dieng en numéro 9. Ünder aussi, Guendouzi… Déjà ils vont certainement recruter. On réclame tous d’avoir Payet – Sanchez – Dieng en trio d’attaquant. » Benjamin Courmes – Source : Football Club de Marseille (19/12/22)

« Tu veux que je te dise un truc? Payet a tellement été bon dans les matchs de préparation que l’OM va se dire : on fait confiance à Payet, on ne recrute personne. Vous verrez ! Faire venir un joueur offensif dans le rôle d’Harit, on sait que c’est très cher. Tous les joueurs offensifs sont les joueurs les plus chers. Maintenant, vu que je pense que l’on n’aura pas les moyens d’avoir un joueur de talent à un tarif réduit, la seule chose qu’il peut se passer, c’est de se faire prêter un joueur qui a du talent mais qui ne joue pas dans un autre club ou qui est en embrouille » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (19/12/22)