OM : Seulement 3 absents de longue date et un gros retour côté Brest !

L’OM va affronter une équipe de Brest en pleine confiance ce samedi au Stade Vélodrome. Michel Der Zakarian va disposer d’un groupe quasiment au complet pour ce match…

Jorge Sampaoli a expliqué ce vendredi que Bamba Dieng (en délicatesse avec un genou) ne devrait pas être disponible, de plus Dimitri Payet (fatigue) et Cengiz Under (dos) restent incertains pour ce match. Du côté de Brest, Michel Der Zakarian a déclaré qu’il disposait d’un effectif quasiment au complet. Le coach né à Marseille pourra compter sur les retours de Hianga’a Mbock, victime d’un coup de froid la semaine dernière, et d’Irvin Cardona. Les blessés de longue date, Denys Bain (réathlétisation), Paul Lasne (réathlétisation) et Sébastien Cibois (tendon d’Achille) sont toujours indisponibles…

Le onze probable de Brest

Bizot

Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle, Duverne

Faivre, Belkebla, Agoumé, Honorat

Le Douaron, Mounié

Il y a des joueurs qui peuvent entrer — Der Zakarian

« Vous verrez qui j’alignerai. Il y a des joueurs qui peuvent entrer. À chaque fois qu’on a fait des changements, il y a eu des bonnes entrées. Après, c’est ce que moi je ressens et ce que je vois à l’entraînement qui me fait choisir qui débutera. (…) Ça fait plaisir de retourner chez moi, de jouer l’OM. Je vais revoir des personnes de ma famille, des copains aussi. Même si j’ai grandi là-bas, on est concurrent. La majorité des joueurs ont l’habitude de supporter la pression d’un stade comme le Vélodrome. On sait qu’ils vont essayer de nous bousculer avec de l’intensité en début de match mais à nous d’être intelligents. » Michel Der Zakarian – source : Conférence de presse / Ouest-France (03/12/2021)

Ça sera une belle ambiance — Chardonnet

Invité du «Super Moscato Show» sur RMC, le capitaine du Stade Brestois Brendan Chardonnet est revenu sur la belle série du club breton en Ligue 1.

«Si on est surpris? Oui et non car cinq victoires d’affilée c’est énorme, c’est le record du club. Même si on perdait en début de saison, on n’était pas si loin à chaque fois. On a récupéré un groupe au complet avec un peu de réussite en plus. On vise l’Europe, l’objectif est d’assurer le maintien le plus tôt possible (…) Quand l’objectif sera rempli, on aura pris nos 40, 42 points là on pourra avoir d’autres ambitions. On peut faire un truc. On est dans une très bonne phase, Marseille revient bien aussi. Ça sera une belle ambiance.» Brendan Chardonnet – source : Super Moscato Show (02/12/2021)