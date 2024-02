OM – Shakhtar (3-1) : Marseille respire encore !

L’Olympique de Marseille concède un match nul (1-1) face au Shakhtar Donetsk ce jeudi lors des 16es de finale de Ligue Europa. Les olympiens ont mené deux fois au score lors de cette rencontre avant de se faire égaliser dans les arrêts de jeu. Quel énorme gâchis de la part des olympiens !

Lopez

Clauss Gigot Gigot Meité Merlin

Kondogbia

Ounahi Harit

Moumbagna Aubameyang

L’OM repart en 3-5-2, avec Ounahi et Hartit, Moumbagna est en pointe. L’OM se retrouve rapidement mené, suite à un penalty généreux suite à un geste inutile de Clauss. Sudakov ouvre le score (0-1 /12′) sur penalty. Gigot met un gros tacle au milieu de terrain et prend un carton jaune (17′). L’OM récupère un ballon haut, Harit décale Aubameyang qui égalise d’une frappe impeccable (1-1 / 23′). Dans la foulée, Harit trouve Merlin qui se fait contrer, Kondogbia frappe et oblige le gardien à faire une parade. L’OM a plus le ballon, mais a du mal à faire le geste juste. Gigot en rajoute dans la surface, l’arbitre ne tombe pas dans le panneau.