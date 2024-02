L’OM va déposer plainte contre un journaliste de RMC ! C’est confirmé pour Gigot et Clauss ! Sanchez de nouveau indésirable… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : L’OM va déposer plainte contre un journaliste de RMC ! C’est confirmé pour Samuel Gigot et Clauss ! Sanchez de nouveau indésirable à l’Inter ?

Sur RMC, Stéphane Guy s’est exprimé sur la situation actuelle de l’Olympique de Marseille. Le journaliste a tapé sur Pablo Longoria, le club n’a pas apprécié et va déposer une plainte en diffamation.

Les propos de Stéphane Guy à l’encontre de Pablo Longoria (voir ci-dessous) n’ont pas du tout été apprécié par l’OM. Le club a décidé déposer une plainte à l’encontre du journaliste de RMC. Voici le communiqué officiel de l’Olympique de Marseille.

« L’Olympique de Marseille et son Président Pablo Longoria ont pris connaissance avec stupeur des propos tenus par Stéphane Guy lors de l’émission « L’After Foot » sur RMC, du 12 février dernier. L’OM informe que, suite aux accusations calomnieuses et diffamantes portées contre lui, Pablo Longoria a immédiatement saisi son conseil pour déposer une plainte en diffamation. »

Ces dernières semaines, les médias évoquaient de plus en plus un départ de Pablo Longoria. L’Equipe affirmait qu’en interne, Stéphane Tessier et Mehdi Benatia prenait plus de place dans l’organigramme marseillais. Pour Stéphane Guy, il est clair que le président espagnol n’a plus vraiment le contrôle de ce qu’il se passe à l’OM. Il l’explique au micro de RMC.

« Le poisson pourrit par la tête, dans le football comme dans le reste. En ce moment, Longoria est perdu, on sent qu’il n’y a pas de tête à l’OM. Déjà que quand il n’était pas très contesté, il était contestable, alors maintenant qu’il est de plus en plus contesté, il est de moins en moins incontestable (…) La supercherie a fini par apparaître au grand jour. Quand Longoria va quitter l’Olympique de Marseille, est-ce que l’OM sera plus riche avant qu’après ou est-ce que lui sera plus riche après qu’avant. Répondre à la question c’est savoir ce qu’aura été le passage de Longoria à l’OM », explique Stéphane Guy sur RMC.

Après un carton rouge reçu face au FC Metz lors de la dernière rencontre de Ligue 1, Samuel Gigot connaît sa sentence ! Le défenseur français écope d’un match de suspension.

L’Olympique de Marseille a reçu le FC Metz au Vélodrome pour le dernier match de Ligue 1. Les Marseillais ont rapidement perdu pied avec l’expulsion de Samuel Gigot sur un contre de Mikautadze. Après ce rouge, les supporters marseillais attendaient la suspension qui allait être donnée au défenseur marseillais. Finalement, le natif d’Avignon n’écopera que d’un seul match ferme comme le confirme la Commission de Discipline ce mercredi après s’être réuni. Jonathan Clauss sera également suspendu pour une rencontre à la suite de 3 cartons jaunes en moins de 10 rencontres. Pour le piston, cela concernera le match face à Montpellier.

L’inter souhaiterait se débarrasser d’Alexis Sanchez ! En effet, avec seulement 10 matchs joués et seulement 1 en tant que titulaire, le Chilien joue guère et représente un gros salaire.

Après une saison aboutie à Marseille, Sanchez n’avait pas trouvé d’accord avec l’OM pour continuer son aventure phocéenne. Il a donc fait son retour, 1 an après, dans la capitale lombarde. Mais malheureusement pour lui, il est loin d’être au centre de ce projet et est cantonné au banc des remplaçants, comme avant son départ…

Selon Calcio Mercato, Giuseppe Marotta, directeur sportif du club interiste, veut rajeunir son attaque et se débarrasser d’un salaire conséquent. Lé départ qu’il prévoit c’est bien celui d’Alexis Sanchez ! En effet, il ne devrait pas être prolongé et partir librement en fin de saison.

Lautaro Martinez, Marcus Thuram et Marko Arnautovic sont tous les trois devant le Chilien dans la hiérarchie des attaquants de l’Inter de Milan. De plus, Giuseppe Marotta aurait d’ores et déjà trouvé son remplaçant en misant sur Mehdi Taremi (6 buts et 4 passes décisives TCC cette saison). L’ attaquant de Porto, un temps pisté par l’Olympique de Marseille, devrait s’engager à l’Inter librement à l’issue de la saison, d’après Fabrizio Romano.

