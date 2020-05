OM : « Si Eyraud n’a pas laissé la recette à un club amateur, il ne va pas en laisser au staff, ou à Villas Boas… »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille consacré au départ d’Andoni Zubizarreta qui pourrait entrainer celui d’André Villas-Boas dans les prochaines heures.

Dans notre émission débat Foot Marseille ce lundi, Nicolas Filhol, journaliste pour Football Club de Marseille a donné son sentiment sur la gestion du cas André Villas Boas par le président de l’OM Jacques Henri Eyraud (extrait à voir en video ci-dessus) :

S’il n’a pas laissé la recette à un club amateur, il ne va pas en laisser au staff

A lire aussi : OM : Devant la situation désespérante, ce glorieux ancien est prêt à venir (sans parler d’argent)

» Si on écoute Jacques-Henri Eyraud on a bien compris qu’il allait faire zéro cadeau. S’il n’a pas laissé la recette à un club amateur, il ne va pas en laisser au staff, ou à Villas Boas. Il est en plus en train de négocier avec les joueurs des basses de salaires en les menaçant de leur carotter des primes… Alors JHE, moi je pense qu’il est sous tutelle, et ne peut plus prendre aucune décision à part pour trouver de l’argent et faire des économies. » Nicolas Filhol – Source: Football Club de Marseille

Pour revoir le DEBAT FOOT MARSEILLE DE CE lundi