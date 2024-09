OM : « Si je suis revenu de ça, je peux revenir de tout »…

Si Jonathan Rowe avait déjà conquis une bonne partie des supporters marseillais par ses entrées remarquées, il a définitivement mis tout le monde d’accord dimanche dernier en inscrivant un bijou à la dernière minute qui a permit de donner la victoire à l’OM dans l’un des olympicos les plus fou de l’histoire. À l’approche de RCS – OM, L’Équipe a dressé le portrait du jeune anglais dans son édition du jour.

Celui qui était l’année dernière considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Championship sous les couleurs de Norwich (D2 anglaise), avec 12 buts et 2 passes décisives en 34 apparitions a donc attiré, cet été, les yeux des dirigeants olympiens Pablo Longoria et Mehdi Benatia, qui ont réussi à obtenir son arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Le natif de Londres, qui a débarqué sur la canebière dans la peau d’un jeune talent à confirmer, est en train de répondre à toutes les attentes que les marseillais avaient placés en lui.

J’étais très malchanceux…

L’international espoir anglais (2 sélections) au style de jeu percutant et explosif est cependant passer par des périodes bien plus sombres. En effet, lors de l’exercice 2022-2023 le néo marseillais avait subi une blessure au tibia qui l’avait écarté des terrains jusqu’au mois de décembre, et c’est au moment où il s’apprêtait à faire son retour sur le rectangle vert qu’une nouvelle blessure (fracture de la cheville) l’a contraint une nouvelle fois à l’arrêt. Une situation et une période délicate qui l’a cependant selon lui aidé pour aborder la suite de sa carrière : « J’ai vraiment appris de cette période, que je n’oublierais jamais car elle m’a aidé à grandir. C’est une bénediction« .

Plus jeune, Jonathan Rowe racontait qu’il aimait plus que tout humilier ses adversaires directs. (@lequipe) pic.twitter.com/8JJ5uaERqP — BeFootball (@_BeFootball) September 29, 2024

Le désormais ex-joueur de Norwich sera sans hésitation, par ses qualités techniques et son mental de guerrier, l’un des joueurs à suivre cette saison en Ligue 1.

